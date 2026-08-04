Tráfico vehicular

Reporte de Garitas de Mexicali En Vivo Hoy 4 de Agosto: Tiempos de Espera en la Línea

¿Mucho tráfico para cruzar? Consulta las filas de espera en las Garitas de Mexicali hoy 4 de agosto

Garitas MexicaliFoto: N+

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El cruce en Mexicali Centro puede tomar hasta 1 hora 15 minutos. Revisa los tiempos en tiempo real y elige carriles rápidos.

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