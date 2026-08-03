Seguridad

Exdirector de Seguridad en Mexicali No es Vinculado a Proceso por Caso de Jóvenes Desaparecidos

Kevin 'N', Juan Carlos 'N' y Eduardo 'N' continuarán bajo proceso penal, mientras los dos exmandos no fueron vinculados con los datos presentados

¿Qué se Sabe de la Detención de Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali?¿Qué se Sabe de la Detención de Pedro Ariel "N", Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali? | Foto: FGE

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Juez no vincula a proceso a exdirector de Seguridad de Mexicali, pero tres policías sí enfrentarán cargos por desaparición forzada. ¿Qué sigue en este caso?

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