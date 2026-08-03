Exdirector de Seguridad en Mexicali No es Vinculado a Proceso por Caso de Jóvenes Desaparecidos

Un juez de control determinó no vincular a proceso al exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, ni al exmando Luis Alfonso Jacobo, dentro de la investigación relacionada con la desaparición de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023 en la zona de bares de la capital de Baja California.

En contraste, los policías municipales Kevin “N”, Juan Carlos “N” y Eduardo “N” sí fueron vinculados a proceso por los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa, por lo que continuarán sujetos al proceso penal.

La resolución fue emitida por el juez de control Francisco Serrano, luego de analizar los datos de prueba y argumentos presentados durante la audiencia.

Fiscalía no acreditó presunta participación de exmandos, señala juez

Durante la resolución, el juez consideró que los elementos presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE) no fueron suficientes, en esta etapa procesal, para establecer cuál habría sido la conducta atribuible a Pedro Ariel Mendívil y Luis Alfonso Jacobo que hubiera permitido o contribuido a la desaparición de las víctimas.

El juzgador también señaló que no se acreditó que ambos exmandos mantuvieran comunicación relacionada con los hechos con los otros tres agentes que sí fueron vinculados a proceso.

La investigación está relacionada con la desaparición de dos jóvenes ocurrida en enero de 2023, caso por el cual la Fiscalía había señalado una presunta participación de elementos de la Policía Municipal de Mexicali.

Tres policías municipales son vinculados a proceso

La resolución fue distinta para Kevin “N”, Juan Carlos “N” y Eduardo “N”, ya que el juez consideró que existen elementos suficientes para que continúen enfrentando un proceso penal.

Los tres fueron vinculados por los delitos de desaparición forzada de personas, robo de vehículo y asociación delictuosa.

De acuerdo con lo expuesto previamente por el Ministerio Público, la investigación sostiene que las víctimas habrían sido interceptadas por policías municipales y posteriormente privadas de la libertad.

Será durante las siguientes etapas del proceso cuando la Fiscalía continúe presentando elementos para sustentar las acusaciones en contra de los tres imputados.

No vinculación no significa que sean inocentes: juez

El juez aclaró durante la resolución que la decisión de no vincular a proceso a Pedro Ariel Mendívil y Luis Alfonso Jacobo no representa una declaración de inocencia.

Explicó que la determinación únicamente establece que, con los datos de prueba presentados hasta este momento por la Fiscalía, no existían elementos suficientes para sujetarlos a proceso por los delitos que les fueron imputados.

La FGE podrá continuar con las investigaciones y, en caso de obtener nuevos elementos de prueba, solicitar nuevamente ante la autoridad judicial que se revise la posible participación de los exmandos.

Información Jorge Heras

APG