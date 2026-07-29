Seguridad

Realizan Audiencia Contra Pedro Ariel "N" Exdirector de Seguridad en Mexicali; Esto Sabemos

El juez decretó un receso de cuatro horas durante la audiencia inicial del exdirector de la Policía de Mexicali

Detienen a Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y a Mandos Policiales por Diversos DelitosDetienen a Exdirector de Seguridad Pública de Mexicali y a Mandos Policiales por Diversos Delitos | Foto: FGE

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Caso Pedro Ariel 'N': Fiscalía y defensa en disputa por acceso a pruebas. La audiencia continúa, ¿qué se decidirá?

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