Realizan Audiencia Contra Pedro Ariel "N" Exdirector de Seguridad en Mexicali; Esto Sabemos

La audiencia inicial en contra del exdirector de la Policía Municipal de Mexicali, Pedro Ariel "N", así como del excomandante general de la corporación y otros tres agentes, comenzó la tarde de este miércoles mediante el sistema virtual del Poder Judicial de Baja California.

Durante la diligencia se desarrolló la etapa de formulación de imputación, sin embargo, el juez decretó un receso de cuatro horas, por lo que la audiencia será reanudada después de las 18:00 horas.

Defensa señala que no ha recibido la carpeta de investigación

Durante el inicio de la audiencia, los abogados particulares de los imputados manifestaron que la Fiscalía General del Estado aún no les ha entregado copias de la carpeta de investigación, situación que, afirmaron, les impide ejercer una defensa técnica adecuada frente a los delitos que se les imputan.

Los defensores sostuvieron que esta situación constituye una práctica dilatoria y solicitaron contar con el expediente completo antes de que continúe el desarrollo de la audiencia.

Los imputados son investigados por su probable participación en los delitos de desaparición forzada de personas, asociación delictuosa, robo de vehículo y los que resulten, de acuerdo con la Fiscalía.

Fiscalía pidió que la audiencia fuera privada

Durante la sesión, la representante de la Fiscalía General del Estado solicitó que la audiencia se realizara de manera privada, argumentando la necesidad de proteger la identidad de las víctimas y la información contenida en la carpeta de investigación.

La Fiscalía señaló que algunos de los datos presentados podrían estar relacionados con diligencias en curso y con la posible ejecución de nuevas órdenes de aprehensión derivadas de la misma investigación.

Sin embargo, Pedro Ariel "N" se opuso a la petición de la Fiscalía y argumentó que diversos aspectos del caso ya habían sido difundidos públicamente por autoridades estatales y a través de medios de comunicación.

Tras escuchar los argumentos de ambas partes, el juez de control resolvió que la audiencia continuara de manera pública, por lo que representantes de medios de comunicación permanecieron siguiendo el desarrollo de la diligencia desde una sala habilitada para tal fin.

Hasta el momento, la audiencia permanece en su etapa inicial, se espera que, una vez reanudada la sesión, continúe la formulación de imputación y se definan los siguientes pasos del proceso penal contra los cinco imputados.

Información Miguel Galindo

APG