Feria de Teziutlán 2026 en Puebla ¿Qué Artistas Invitados se Presentarán en el Pueblo Mágico?

Durante el verano varios municipios en el estado de Puebla han celebrado sus ferias, y durante las siguientes dos semanas será el turno del Pueblo Mágico de Teziutlán.

En N+ Puebla te damos a conocer todos los detalles sobre la máxima celebración de esta demarcación conocida también como “La Perla de la Sierra”, las fechas en que se realizará y los artistas invitados que se presentarán.

Feria de Teziutlán, Puebla, 2026: Fechas y actividades

La Feria de Teziutlán 2026 inicia el sábado 1 de agosto y durante dos semanas inundará de fiesta las calles de este Pueblo Mágico finalizando hasta el domingo 16 de agosto.

En esta celebración se tienen programadas actividades tradicionales como la Elección y Coronación de Reina el 1 de agosto, el desfile de motocicletas “Moto Fest 2026” y la Primera Charreada de Feria el 2 de agosto, así como la Carrera de Meseros el 5 de agosto.

Asimismo se realizarán actividades religiosas como la Callejoneada Nocturna en honor a la Santísima Virgen de la Asunción el 14 de agosto y la Coronación de esta imagen religiosa un día después.

Artistas invitados a la Feria de Teziutlán 2026 en Puebla

Durante los 15 días de la Feria de Teziutlán 2026 se tienen contempladas las presentaciones de seis artistas invitados:

Mau y Ricky - 1 de agosto

Yuri - 7 de agosto

Víctor García “Rodeo de Medianoche” - 8 de agosto

Alberto Barros “Salsa Fest” - 13 de agosto

Santa Fe Klan - 14 de agosto

Banda MS - 15 de agosto

Cabe destacar que para los conciertos de Mau y Ricky, Yuri y Alberto Barros, la entrada general será gratuita, mientras que para los demás se puede consultar la información de los precios en la cuenta de Facebook Gobierno de Teziutlán 2024-2027.

Con información de N+

GMAZ