Cultura

Feria de Teziutlán 2026 en Puebla ¿Qué Artistas Invitados se Presentarán en el Pueblo Mágico?

En N+ Puebla te damos todos los detalles sobre la máxima celebración de este municipio poblano conocido como "La Perla de la Sierra".

Feria de Teziutlán 2026 Puebla Fechas Actividades Horarios Artistas InvitadosTodo lo que Debes Saber de la Feria de Teziutlán 2026 en Puebla. Foto: Facebook Teziutlán Pueblo Mágico

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Descubre la magia de la Feria de Teziutlán 2026: artistas como Santa Fe Klan y Banda MS te esperan. Eventos del 1 al 16 de agosto en el Pueblo Mágico de Puebla.

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