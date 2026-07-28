Realizan Mural de Isaac del Toro en la Garita de San Ysidro en Tijuana

El histórico tercer lugar obtenido por el ciclista ensenadense Isaac del Toro en el Tour de Francia ya quedó inmortalizado en un mural ubicado en la garita internacional de San Ysidro, un espacio que se ha convertido en un homenaje permanente para los atletas bajacalifornianos que han destacado a nivel internacional.

La obra fue realizada por el muralista Mode Orozco, quien decidió plasmar el logro del joven deportista mientras se disputaban las últimas etapas de la competencia ciclista.

Mural fue pintado mientras Del Toro hacía historia

El artista explicó que la pieza tomó aproximadamente 20 horas de trabajo y fue elaborada justo durante los días en que Isaac del Toro aseguraba el tercer lugar del Tour de Francia, convirtiéndose en uno de los resultados más importantes para el ciclismo mexicano.

El mural se suma a una serie de retratos ubicados en la garita de San Ysidro, donde se reconoce a deportistas originarios de Baja California que han representado al estado y al país en escenarios internacionales.

La obra forma parte de un proyecto artístico impulsado por Mode Orozco para destacar la trayectoria de atletas que han puesto en alto el nombre de Baja California.

El reconocimiento llega días después de que el ciclista de Ensenada escribiera una página en la historia del deporte mexicano al finalizar en el tercer lugar de una de las competencias más importantes del ciclismo mundial.

Información Diego Robles

APG