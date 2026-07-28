Cultura

Realizan Mural de Isaac del Toro en la Garita de San Ysidro en Tijuana

La obra se suma a los retratos de atletas bajacalifornianos que han destacado en competencias internacionales.

Mural de Isaac del Toro Llega a la Garita de San Ysidro en TijuanaMural de Isaac del Toro Llega a la Garita de San Ysidro en Tijuana | Foto: N+

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Un nuevo mural en San Ysidro celebra el logro de Isaac del Toro en el Tour de Francia. Mode Orozco captura este momento histórico para el ciclismo mexicano. Más detalles aquí.

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