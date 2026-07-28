Así Operaba Bandidos Revolution Team, la Banda Mexicana que Hackeo Millones de Pesos de Cajeros

En 2019, Bandidos Revolution Team (BRT) fue identificada por las autoridades mexicanas como la organización de ciberdelincuentes detrás del mayor ciberataque bancario en la historia de México. Durante años, el grupo manipuló el sistema de pagos electrónicos entre bancos para desviar dinero a cuentas falsas y retirarlo después en cajeros automáticos, con ganancias que llegaron a superar los 300 millones de pesos mensuales.

La banda fue desarticulada en mayo de ese mismo año tras un operativo de seguridad ejecutado en León, Guanajuato. Esta es la historia de la banda de hackers mexicanos.

¿Qué era Bandidos Revolution Team?

Bandidos Revolution Team era una red de ciberdelincuentes, en su mayoría veinteañeros y treintañeros —muchos de ellos ingenieros en sistemas—, que las autoridades mexicanas señalan como responsable de vulnerar el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que opera el Banco de México. Según reportes de la Fiscalía General de la República, el grupo habría estado activo durante aproximadamente cinco años antes de su captura.

¿Cómo operaba la banda para hackear los cajeros?

El modus operandi combinaba el fraude bancario digital con una logística de retiro coordinada en la calle:

Los hackers del grupo accedían de forma no autorizada al SPEI para transferir dinero a cientos de cuentas bancarias falsas. Con acceso al sistema de ciertos cajeros automáticos, programaban una fecha y hora específicas para que las máquinas dispensaran efectivo sin necesidad de tarjeta. Un equipo de "recolectores" —personas reclutadas para retirar el dinero en el momento exacto— acudía a distintos cajeros en la ciudad para extraer montos de entre 30 mil y 75 mil pesos por máquina. El efectivo recolectado se entregaba después, con una comisión de por medio, en habitaciones de hotel designadas por la organización.

De acuerdo con la Fiscalía, en algunos de estos golpes la organización llegó a extraer entre 100 y 200 millones de pesos en un solo evento.

El error que destapó a la banda

El operativo que llevó a las autoridades hasta el grupo comenzó de forma casi accidental: el 3 de marzo, cajeros automáticos en León, Guanajuato, y Tijuana, Baja California, comenzaron a arrojar montañas de billetes de 500 pesos sin que nadie los recogiera, luego de que los "recolectores" encargados de esa cita no se presentaran. El hecho llamó la atención de las autoridades financieras y detonó la investigación que terminaría por desmantelar a la organización.

Meses después, una fuente anónima terminó de inclinar la balanza al alertar a las autoridades sobre la identidad del presunto líder del grupo.

¿Quién lideraba Bandidos Revolution Team?

Las investigaciones señalan a Héctor Ortiz Solares, conocido con los alias de "El H-1", "El Patrón" o "El Bandido Boss", como el operador logístico y cabecilla de la organización. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, contaba con un servicio de ocho escoltas personales, cada uno con un sueldo aproximado de 100 mil pesos.

¿Cuánto dinero robó la banda?

Las cifras varían según la fuente, pero coinciden en la magnitud del daño:

La agencia Reuters estimó en su momento que el ataque le costó al sistema bancario mexicano entre 15 y 20 millones de dólares.

Investigaciones periodísticas documentaron 849 cuentas falsas que en conjunto habrían recibido alrededor de 500 millones de pesos (más de 25 millones de dólares).

Una vez consolidada su operación, el grupo habría llegado a obtener entre 100 y 300 millones de pesos al mes, de acuerdo con distintos reportes; la Fiscalía ubicó ese rango entre 50 y 100 millones mensuales, extraídos de bancos, casas de cambio y una aseguradora con ayuda de cientos de personas.

¿Qué otros delitos se le atribuyen al grupo?

Además del fraude al SPEI, a la organización se le atribuye un ataque de ransomware contra la aseguradora AXA, que le habría costado a la empresa poco más de un millón de dólares. También se le vincula con la compra de artículos de lujo mediante tarjetas bancarias clonadas.

AMP