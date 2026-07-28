Seguridad

Así Operaba Bandidos Revolution Team, la Banda Mexicana que Hackeo Millones de Pesos de Cajeros

Esta es la historia de la banda de hackers mexicanos que manipuló el sistema de pagos electrónicos entre bancos para desviar dinero a cuentas falsas y retirarlo después en cajeros automáticos

Cajeros automáticos. Foto: APCajeros automáticos. Foto: AP
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