Seguridad

Asesinan a Dos Mellizas Durante Pelea en Poblado Control de Tamaulipas

Dos hermanas mellizas de 21 años murieron tras una presunta riña registrada en el poblado Control. Familiares aseguran que un conflicto por celos habría detonado la agresión.

Asesinan a Dos Hermanas Durante Pelea en Poblado ControlAsesinan a Dos Hermanas Durante Pelea en Poblado Control . Foto: Noticias_tams

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Dos cuatas pierden la vida en una pelea en Tamaulipas. Celos y mensajes sospechosos podrían haber detonado el conflicto. Infórmate sobre este lamentable suceso.

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