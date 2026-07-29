Asesinan a Dos Mellizas Durante Pelea en Poblado Control de Tamaulipas

Lo que sería una salida de diversión terminó en tragedia la madrugada del domingo en el poblado Control, donde dos hermanas perdieron la vida tras una riña.

Las víctimas fueron identificadas como Dinorah y Denisse García Cruz, de 21 años, originarias del poblado Lucio Blanco.

De acuerdo con el relato de su hermana Valeria García, quien estuvo presente, ellas se encontraban de paseo sobre la calle Benito Juárez. Minutos después, presuntamente cuatro personas más arribaron al lugar donde estaban, sobre la calle Cuauhtémoc, e inició una discusión.

En el forcejeo, Dinorah sostuvo una supuesta riña con una mujer identificada como Jessica. Durante la agresión, Dinorah recibió una herida en el cuello con un arma blanca y murió al instante. Denisse también resultó lesionada con una herida en el pecho.

Ambas fueron trasladadas a un hospital, pero nada se pudo hacer por ellas debido a la gravedad de las lesiones. Denisse habría fallecido en el camino.

Asesinan a Dos Hermanas en Poblado Control. Foto:N+

Riña se Pudo Originar por Presuntos Celos

Familiares señalaron que una situación de celos habría detonado la agresión, luego de que aparentemente el esposo de una de las involucradas le enviaba mensajes a una de las hermanas.

Dinorah era madre de una niña de 3 años con parálisis cerebral y Denisse tenía una hija de 2 años. Ambas menores quedaron bajo el cuidado de Valeria, hermana de las jóvenes, y de sus abuelos.

Inicialmente, el trámite ante la Fiscalía General de Justicia se habría iniciado en Valle Hermoso, pero será en Matamoros donde se llevará el proceso de investigación para deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, han sido señalados como presuntos responsables de este homicidio. Serán las autoridades quienes determinen su participación y situación legal.