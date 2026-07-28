Choque y Volcadura Deja Seis Lesionados en Brecha hacia la Autopista a Reynosa en Juárez, NL

Un choque entre un automóvil y una camioneta terminó en volcadura y dejó un saldo de seis personas lesionadas durante la madrugada de este martes 28 de julio, en una brecha que conecta con la autopista a Reynosa, en el municipio de Juárez. El accidente se registró en el cruce de la brecha hacia la autopista y la calle Palma, en los límites con el municipio de Guadalupe, lo que movilizó a elementos de Protección Civil de Nuevo León y cuerpos de auxilio para brindar atención a los involucrados.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Deja 6 Lesionados Choque y Volcadura en Brecha a la Autopista a Reynosa en Juárez

De acuerdo con los primeros reportes, tras recibir el llamado de emergencia, los rescatistas arribaron al sitio y encontraron una camioneta volcada, además de un automóvil con daños de consideración debido al fuerte impacto. Paramédicos y personal de Protección Civil valoraron en el lugar a seis personas que viajaban en ambos vehículos. A pesar de la magnitud del accidente, ninguno de los lesionados presentó heridas que ameritaran su traslado a un hospital.

Las autoridades informaron que todos los ocupantes fueron atendidos en el sitio por golpes y contusiones menores, por lo que, una vez concluidas las valoraciones médicas, permanecieron en el lugar mientras se realizaban las diligencias correspondientes. El percance generó momentos de tensión entre los involucrados, aunque afortunadamente no se reportaron personas atrapadas dentro de las unidades ni fue necesario utilizar equipo hidráulico para su rescate.

Posible invasión de carril habría provocado el percance

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el accidente pudo haberse originado debido a la combinación de la escasa iluminación en la zona y una presunta invasión de carril. Según las primeras investigaciones, un automóvil habría impactado contra una camioneta, provocando que esta perdiera la estabilidad y terminara volcada.

Las condiciones de oscuridad en ese tramo de la brecha también serán consideradas dentro de las indagatorias para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y deslindar responsabilidades. Elementos de tránsito y corporaciones de auxilio permanecieron en el lugar mientras se llevaban a cabo las maniobras para retirar los vehículos siniestrados y liberar la circulación. Asimismo, las autoridades recabaron información de los conductores y de posibles testigos para integrar el parte correspondiente y establecer las causas exactas del choque.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

RR