Accidentes

Choque y Volcadura Deja Seis Lesionados en Brecha hacia la Autopista a Reynosa en Juárez, NL

Un choque entre un automóvil y una camioneta terminó en volcadura y dejó seis personas lesionadas en una brecha hacia la autopista a Reynosa, en Juárez

Seis personas resultan lesionadas tras choque y volcadura en JuárezChoque y volcadura dejan seis lesionados en Juárez.Foto: PCNL

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Seis personas resultan lesionadas tras choque y volcadura en brecha hacia Reynosa. Autoridades investigan causas del accidente. Conoce más sobre el incidente.

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