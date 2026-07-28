Accidentes

Autobús de Pasajeros y Camión de Carga Protagonizan Accidente en la Autopista México-Puebla

El choque entre dos unidades provocó tráfico en la Autopista México-Puebla a la altura del kilómetro 75, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.

Accidente en la autopista México-Puebla deja cuatro lesionados.Accidente en la autopista México-Puebla hoy 28 de julio. Foto: X @valkiriaonline

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Choque en la México-Puebla: autobús y camión colisionan dejando 4 lesionados. Tráfico afectado mientras se retiran vehículos. Infórmate más.

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