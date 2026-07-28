Autobús de Pasajeros y Camión de Carga Protagonizan Accidente en la Autopista México-Puebla

Cuatro personas resultaron con lesiones tras un choque por alcance entre un autobús de pasajeros y un camión de carga sobre la autopista México–Puebla, a la altura del kilómetro 75, en el municipio de Santa Rita Tlahuapan.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió con dirección a la ciudad de México, lo que provocó la movilización de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos brindaron atención a cuatro personas quienes presentaron lesiones menores, sin que fuera necesario su traslado a un hospital. El resto de los pasajeros resultaron ilesos y fueron trasbordados a otra unidad para continuar con el viaje.

La autopista México–Puebla fue cerrada parcialmente, mientras el cuerpo de emergencias realizaba la atención a lesionados y las acciones de mitigación de riesgos por lo que se presentó tráfico lento en la zona.

#TomePrecauciones en #Puebla continúa cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km. 076+800 de la carretera México-Puebla, con dirección a CDMX. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/PvgXHW2Mrh — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 28, 2026

Personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y autoridades realizaron las labores correspondientes para retirar los vehículos involucrados y restablecer la circulación.

Autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones y a respetar los límites de velocidad para prevenir incidentes viales.

Accidente de vehículo y tráiler en la autopista México-Puebla deja seis lesionados

La mañana de este 28 d julio se registraron diferentes accidentes en donde la autopista México-Puebla fue protagonista; Uno de ellos fue el que sufrió una familia que viajaba rumbo a Oaxaca.

Se sabe que el vehículo en el que iban a bordo se impactó contra un tráiler que realizaba maniobras de reversa lo que provocó severos daños a su unidad.

El accidente ocurrió en la autopista México-Puebla a la altura de Coronango, y dejó como saldo a seis personas lesionadas, quienes tuvieron que ser atendidas por paramédicos.

La vialidad fue cerrada parcialmente derivado a este percance vial por lo que se recomienda reducir la velocidad en el tramo del puente del Periférico Ecológico, con dirección a los estadios.

Muere persona tras volcadura en la autopista México-Puebla

Por otro lado, una persona perdió la vida luego de la volcadura de su vehículo sobre la Autopista México-Puebla con dirección a la Ciudad de México, antes de llegar a La Concordia.

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El accidente dejó tráfico intenso por varias horas debido a que el cuerpo de emergencias se encontraba realizando acciones de rescate, lamentablemente confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales.

Con información de N+

MCS