Salud

OMS Alerta por Más Casos de Enfermedad Mortal Transmisible: 287 Millones de Personas la Padecen

La OMS alertó que 287 millones padecen una enfermedad mortal que se transmite; te indicamos cuál es y sus síntomas

En México, las enfermedades del hígado se encuentran entre las primeras causas de muerte en la poblaciónRealizan pruebas para detectar hepatitis C (VHC) Foto: Cuartoscuro | Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+