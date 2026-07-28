OMS Alerta por Más Casos de Enfermedad Mortal Transmisible: 287 Millones de Personas la Padecen

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó que hay más casos de hepatitis, una enfermedad transmisible que puede ser mortal y señaló que 287 millones de personas que viven con esta infección.

Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, el organismo internacional señaló que esta enfermedad provocó 1.3 millones de muertes durante 2024, una cifra que contrasta con la disminución registrada en los fallecimientos por otras enfermedades infecciosas como el VIH sida y la tuberculosis.

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La responsable del programa de hepatitis de la OMS, Olufunmilayo Lesi, destacó que el panorama exige acciones urgentes para fortalecer la prevención, el diagnóstico y el acceso a tratamientos.

Complicaciones de la hepatitis

De acuerdo con el ISSSTE, la hepatitis es una inflamación del hígado que puede ser causada por distintos virus. Dependiendo del tipo de infección, puede resolverse en pocos meses o evolucionar hacia una enfermedad crónica capaz de provocar complicaciones graves, como cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer de hígado.

La hepatitis puede manifestarse de dos formas:

La hepatitis aguda aparece poco después del contagio y suele durar menos de seis meses. Algunas personas presentan síntomas como:

Color amarillento en piel y ojos (ictericia).

Orina oscura.

Fatiga intensa.

Náuseas y vómito.

Dolor abdominal.

En otros casos, puede pasar desapercibida.

La hepatitis crónica puede permanecer sin síntomas durante varios años, cuando finalmente se detecta, el hígado puede presentar daños importantes, entre ellos cirrosis, insuficiencia hepática o cáncer.

La OMS reiteró que la vacunación contra los tipos de hepatitis para los que existe inmunización, el acceso oportuno a pruebas de diagnóstico, el tratamiento adecuado y las medidas de higiene son herramientas fundamentales para reducir la transmisión y evitar que esta enfermedad siga en aumento.

FBPT