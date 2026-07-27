Salud

Chihuahua Registra 11 Casos Activos de Gusano Barrenador; Estos son los Municipios Afectados

Chihuahua mantiene 11 casos activos de gusano barrenador del ganado en igual número de municipios, según el más reciente reporte de Senasica.

El estado de Chihuahua registra 11 casos activos de gusano barrenador.El estado de Chihuahua registra 11 casos activos de gusano barrenador. Foto: N+

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Chihuahua enfrenta 11 casos de gusano barrenador en igual número de municipios. Descubre qué significa esto para la ganadería y cómo prevenir su propagación.

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