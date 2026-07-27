Chihuahua Registra 11 Casos Activos de Gusano Barrenador; Estos son los Municipios Afectados

El estado de Chihuahua registra 11 casos activos de gusano barrenador del ganado (GBG), distribuidos en igual número de municipios, de acuerdo con el más reciente informe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), con corte al 25 de julio de 2026.

Según el reporte oficial, cada uno de los casos activos se encuentra en un municipio diferente. Las demarcaciones con presencia de la plaga son Allende, Coronado, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral, Huejotitán, Jiménez, La Cruz, López, Rosales, San Francisco del Oro y Santa Bárbara.

A nivel nacional, Senasica reporta mil 696 casos activos, de los cuales la mayoría corresponde a bovinos, con 802 registros, seguidos por caninos, con 591. También se mantienen casos en equinos, porcinos, ovinos, caprinos, felinos, aves y fauna silvestre.

Con estos registros, Chihuahua ocupa el lugar 24 entre las entidades con mayor número de casos activos. Los estados con mayor incidencia son Puebla, con 177 casos; Oaxaca, con 148; Yucatán, con 122; Tamaulipas, con 106; y Veracruz, con 104.

Chihuahua acumula 11 casos desde la reaparición del gusano barrenador

El informe de Senasica indica que, desde la reaparición del gusano barrenador en México, el 20 de noviembre de 2024, y hasta el 25 de julio de 2026, se han contabilizado 35 mil 142 casos acumulados en todo el país.

En el caso de Chihuahua, el acumulado histórico permanece en 11 casos, uno en cada uno de los municipios donde actualmente existe un registro activo.

Las entidades con mayor número de casos acumulados son Guerrero, con mil 137; Hidalgo, con mil 83; Quintana Roo, con mil 73; Campeche, con mil 29; y Jalisco, con 942.

El reporte también señala que los bovinos concentran la mayor cantidad de casos acumulados, con 21 mil 68, seguidos por los caninos, con 7 mil 816, y los porcinos, con 2 mil 315.

El gusano barrenador del ganado es una plaga provocada por la larva de la mosca Cochliomyia hominivorax, la cual deposita sus huevos en heridas abiertas de los animales. Al eclosionar, las larvas se alimentan de tejido vivo, lo que puede ocasionar lesiones graves si no se detectan y atienden oportunamente.

Por ello, Senasica exhortó a los productores pecuarios a revisar constantemente a sus animales, atender de inmediato cualquier herida y reportar de forma oportuna cualquier caso sospechoso para evitar la propagación de la plaga.