Cine

Ryan Gosling se Une a Marvel: Este es el Personaje al que Interpretará en el MCU

Marvel confirmó a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider. Conoce el personaje que interpretará, el director y la fecha de estreno de la película.

ryan-gosling-ghost-rider-personaje-mcuFoto: GettyImages

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¡Sorpresa en la Comic-Con! Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider en el MCU. La película dirigida por Shawn Levy se estrenará en 2028. ¿Quieres saber más?

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