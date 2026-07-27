Ryan Gosling se Une a Marvel: Este es el Personaje al que Interpretará en el MCU

Marvel Studios oficializó una de las incorporaciones más esperadas por los fans del universo cinematográfico: Ryan Gosling será el nuevo Ghost Rider. El anuncio se realizó durante el panel de Marvel en el Hall H de la Comic-Con de San Diego 2026, y llegó acompañado de fecha de estreno y director confirmado.

El anuncio, entre secretos y sorpresa

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, condujo la revelación con un giro teatral: mencionó que el estudio guarda secretos para mantener las sorpresas, antes de referirse a la larga demanda de los fans por ver al personaje incorporado al MCU. Acto seguido, Gosling subió al escenario entre ovaciones y expresó su sorpresa ante el público: "¿Esto está pasando de verdad?", dijo, y añadió que se trata de un personaje que ha querido interpretar desde hace mucho tiempo.

¿Qué se sabe de la nueva película?

La cinta en solitario de Ghost Rider llegará a los cines en 2028, según confirmó el propio Feige durante la presentación. El proyecto será dirigido por Shawn Levy, responsable del éxito Deadpool & Wolverine, y el guion estará a cargo de Jonathan Tropper.

Marvel no ha detallado por completo la trama, aunque medios como Deadline reportaron que Gosling encarnará a Johnny Blaze, el motociclista que hace un pacto con fuerzas sobrenaturales para convertirse en el "Espíritu de la Venganza". Otros medios señalan que el estudio todavía no confirma cuál versión específica del personaje llevará a pantalla.

La conexión con Shawn Levy y "Starfighter"

Gosling y Levy ya venían trabajando juntos en Star Wars: Starfighter, con estreno previsto para mayo de 2027, y ahí habría nacido la idea del proyecto. El propio Levy contó al público que ambos pasaron buena parte del rodaje conversando sobre el personaje, hasta que llegó el momento de decidirse: "Cuando Ryan empezó a hablar de este personaje, le dije: 'Vamos a hacerlo'. Nos vemos en 2028", relató el director.

Los antecedentes de Ghost Rider en pantalla

Gosling no será el primero en interpretar al personaje en cine. Nicolas Cage dio vida a Johnny Blaze en Ghost Rider (2007) y su secuela Ghost Rider: Spirit of Vengeance (2011), mientras que Gabriel Luna encarnó a Robbie Reyes, otra versión del antihéroe, en la serie Agents of S.H.I.E.L.D.

El guiño de los fans a Eva Mendes

El anuncio también despertó reacciones inesperadas en redes sociales: cientos de fans pidieron el regreso de Eva Mendes, pareja de Gosling desde hace aproximadamente 15 años, quien interpretó a Roxanne Simpson en el Ghost Rider de 2007 junto a Nicolas Cage. La coincidencia entre ambos actores y el mismo personaje se volvió tendencia, aunque Marvel Studios no ha insinuado ningún regreso de Mendes al proyecto.

La revelación de Ghost Rider se dio en el mismo panel donde Marvel también presentó avances de Black Panther 3 y Avengers: Doomsday, confirmando una nueva etapa de anuncios para el estudio.