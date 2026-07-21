Así se Vivió la Alfombra Azul de 'Spider-Man: Un Nuevo Día' en CDMX con Zendaya y Tom Holland

La Ciudad de México recibió este lunes 20 de julio a los protagonistas de Spider-Man: Un Nuevo Día. Tom Holland, Zendaya y el director de la cinta, Destin Daniel Cretton, llegaron hasta la capital mexicana para presentar la nueva entrega del Hombre Araña como parte de la gira mundial de promoción de la película.

El evento se realizó en Aztlán

La alfombra azul tuvo como sede Aztlán, Parque Urbano ubicado en la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec. El Fan Event se llevó a cabo con apertura de puertas a las 17:00 horas, mientras que la alfombra roja comenzó a las 20:30 horas. El recinto reunió a cientos de fanáticos que llegaron desde temprano para conseguir un lugar frente al elenco.

Este no fue el primer viaje de Holland a México para promocionar una cinta del superhéroe arácnido, ya que el actor había visitado el país en 2017 y 2019 por los estrenos de "Spider-Man: Homecoming" y "Spider-Man: Far From Home".

Durante el evento, los actores y el director tuvieron un acercamiento directo con los asistentes, quienes acudieron caracterizados con trajes y vestuarios alusivos al Hombre Araña. La velada se enmarcó dentro del llamado Spidey World Tour, la gira internacional que ha llevado al elenco a distintas paradas antes de su llegada a la capital mexicana.

La confirmación de la visita se dio a conocer horas antes del evento, cuando Sony Pictures México compartió en redes sociales un video en el que Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon anunciaron su llegada a la Ciudad de México tras su paso por Nueva York, generando emoción en sus fans mexicanos.

Se presentó un adelanto inédito de la película

Uno de los momentos más esperados de la noche fue la proyección de un adelanto inédito de "Spider-Man: Un Nuevo Día", que no se había mostrado antes en ningún otro punto de la gira promocional.

¿De qué se trata Spider-Man: Un Nuevo Día?

En esta nueva entrega, Tom Holland regresa como Peter Parker junto a Zendaya como MJ Watson y Jacob Batalon como Ned Leeds. Jon Bernthal retoma el papel de Frank Castle, The Punisher, mientras que Mark Ruffalo interpreta a Bruce Banner, ahora como profesor universitario que en algún punto de la trama se transforma en Hulk, lo que llevará al primer enfrentamiento cinematográfico entre ambos personajes. Michael Mando retoma el papel de Mac Gargan para su debut completo como el Escorpión, considerado el villano de mayor peso en la trama según los tráilers.

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Un Nuevo Día?

"Spider-Man: Un Nuevo Día" llegará a los cines de México el próximo 29 de julio.