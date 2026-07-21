Cine

Así se Vivió la Alfombra Azul de 'Spider-Man: Un Nuevo Día' en CDMX con Zendaya y Tom Holland

Tom Holland, Zendaya y Destin Daniel Cretton llegaron a la CDMX para presentar Spider-Man: Un Nuevo Día en un evento realizado en Aztlán, Chapultepec.

alfombra-azul-de-spider-man-un-nuevo-dia-en-cdmx-estreno-pelicula-mexicoFoto: Cuartoscuro

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¡Spider-Man: Un Nuevo Día llegó a CDMX! Tom Holland y Zendaya deslumbran en la alfombra azul de Aztlán. Descubre el adelanto inédito antes del estreno el 29 de julio.

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