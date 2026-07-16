¿Cuánto Dura "La Odisea"? Datos Clave de la Película Más Ambiciosa de Christopher Nolan

La Odisea, la nueva epopeya de Christopher Nolan basada en el poema de Homero, llega a los cines como la producción más colosal en la carrera del director británico. Con un presupuesto de 250 millones de dólares y un rodaje que abarcó seis países, la cinta protagonizada por Matt Damon se perfila como un hito técnico para el formato IMAX.

¿Cuánto dura La Odisea?

La película tiene una duración de 172 minutos (un poco menos de 3 horas), siete minutos menos que Oppenheimer, la anterior producción de Nolan que le valió el Oscar a Mejor Director.

Un rodaje de 92 días por seis países

El equipo de producción trabajó durante 92 días de filmación en locaciones de Grecia, Italia, Marruecos, Islandia, Escocia y Estados Unidos, una logística que evidencia la escala internacional del proyecto.

640 kilómetros de película IMAX

Para dimensionar la cantidad de metraje capturado, basta un comparativo local: se utilizaron 640 kilómetros de película IMAX, una distancia equivalente a la que separa la Ciudad de México de Ixtapa-Zihuatanejo.

Vestuario, extras y el asedio de Troya

El departamento de arte diseñó y produjo 5,300 vestuarios para dar vida al mundo antiguo que retrata la cinta. Para la secuencia del asedio de Troya, la producción convocó a 2,000 extras, mientras que los caballos de Troya construidos para la película alcanzaron los 10.7 metros de altura.

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El barco de Odiseo y la Cueva de Néstor

El barco de Odiseo, pieza central del viaje del protagonista, tiene una eslora de 35 metros. Para la escena del encuentro con el Cíclope, el equipo filmó en la Cueva de Néstor, en Grecia, una locación real de 29 metros de profundidad.

35 gongs para la banda sonora

En el terreno musical, el compositor Ludwig Göransson alquiló 35 gongs para construir la identidad sonora de la película, en línea con la escala épica de la historia que narra.

Presupuesto: 250 millones de dólares

Con un presupuesto de 250 millones de dólares, La Odisea se posiciona entre las producciones más caras de la filmografía de Nolan, en sintonía con la ambición narrativa y técnica que ha caracterizado al director desde sus primeros trabajos.

Primera película totalmente en IMAX

La Odisea es la primera película en la historia en ser filmada íntegramente en formato IMAX. Pero hubo un detalle, las cámaras IMAX solo permiten tres minutos de filmación continua por lo que había que cortar las escenas cada tres minutos.

¿Cuándo se estrena?

La película llega a los cines mexicanos este 16 de julio de 2026.