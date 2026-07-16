¿Cuánto Dura "La Odisea"? Datos Clave de la Película Más Ambiciosa de Christopher Nolan

Duración, presupuesto, países de rodaje y curiosidades detrás de 'La Odisea', la producción más ambiciosa de Christopher Nolan.

cuanto-dura-pelicula-la-odisea-datos-clave-produccion-mas-ambiciosa-de-christopher-nolanFoto: GettyImages

Destacado

¡La Odisea de Nolan llega a los cines! Con 172 minutos de épica, 250 millones de presupuesto y rodaje en 6 países, esta película promete ser un hito técnico en IMAX. ¿Listo para la aventura?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+