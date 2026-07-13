¿Quién es Quién en La Odisea de Christopher Nolan? Elenco y Guía Completa de Personajes

Christopher Nolan estrena este 17 de julio La Odisea, su adaptación del poema de Homero filmada íntegramente en cámaras IMAX de 70mm.

El director reunió un elenco de superestrellas para dar vida a dioses, héroes y monstruos de la mitología griega, pero varias de sus decisiones de casting han desatado polémica semanas antes del estreno.

Esta es la guía completa de cada personaje y quién lo interpreta.

¿Quién es quién en La Odisea de Nolan?

Matt Damon es Odiseo, el rey que Nolan somete a un viaje interminable

Matt Damon encabeza el reparto como Odiseo, rey de Ítaca que tras la Guerra de Troya intenta regresar a casa con su esposa y su hijo, pero enfrenta un número desmedido de obstáculos que se lo impiden. Es la tercera colaboración del actor con Nolan, luego de participar en cintas del director en el pasado. Su casting fue de los pocos que no generó controversia entre las críticas al filme.

Anne Hathaway interpreta a Penélope, la reina que nadie termina de conocer

Anne Hathaway, quien ya trabajó con Nolan en dos producciones anteriores, da vida a la reina Penélope. Su personaje espera el regreso de su esposo mientras enfrenta a pretendientes que insisten en que Odiseo ha muerto y que ella debe volver a casarse por el bien de su reino. La propia actriz ha señalado que su intención fue cuestionar la imagen de Penélope como simple símbolo de paciencia y fidelidad, para mostrar quién es cuando nadie la observa.

Tom Holland deja atrás a Spider-Man para ser Telémaco, el hijo que busca a su padre

Tom Holland, la cara global de Spider-Man, protagoniza uno de los arcos más personales de la cinta como Telémaco. El personaje no ha visto a su padre desde que era bebé y, con la amenaza de los pretendientes cada vez más fuerte, emprende su propio viaje para averiguar qué pasó con él. Nolan ha descrito esta trama paralela como una historia que combina el regreso a casa con el crecimiento personal.

Zendaya se transforma en Atenea, la diosa que guía a Odiseo

Zendaya interpreta a Atenea, diosa griega de la sabiduría y la guerra que acompaña a Odiseo a lo largo de su travesía. La actriz ha calificado el papel como uno de los más exigentes físicamente de toda su carrera y aseguró que buscó darle un lado humano a la divinidad, más allá de la solemnidad habitual con la que suelen representarse a los dioses griegos en pantalla.

Robert Pattinson es Antínoo, el villano que quiere quedarse con la reina y la corona

Robert Pattinson, quien ya había trabajado con Nolan en Tenet, interpreta a Antínoo, el principal de los pretendientes que buscan casarse con Penélope. Nolan ha destacado que el actor logró una mezcla de amenaza y humor oscuro para el personaje, y ha señalado que Pattinson basó parte de su actuación en el lado cobarde y manipulador de la villanía, algo que consideró particularmente difícil de interpretar para actores acostumbrados a papeles heroicos.

Lupita Nyong'o interpreta a Helena de Troya y a Clitemnestra, en un doble papel que encendió la polémica

Lupita Nyong'o asume una doble actuación: da vida a Helena de Esparta, cuyo secuestro desató la Guerra de Troya, y también a su hermana Clitemnestra. La actriz keniana-mexicana ha defendido su participación asegurando que la cinta explora el costo emocional duradero de la guerra, más allá de repetir los mitos ya conocidos. Su casting como Helena, descrita en los textos clásicos como una mujer de tez clara, fue uno de los detonantes principales de la controversia en redes sociales.

Elliot Page da vida a Sinón, el guerrero que generó rumores falsos sobre Aquiles

El actor transgénero Elliot Page interpreta a Sinón, un guerrero griego y primo de Odiseo que combatió en la Guerra de Troya. Antes del anuncio oficial de su personaje, circuló el rumor de que Page interpretaría a Aquiles, lo que generó ataques en redes sociales que cuestionaban su físico para encarnar a un héroe clásico. El rumor resultó ser falso.

Charlize Theron es Calipso, la ninfa que retiene a Odiseo en su isla

Charlize Theron interpreta a Calipso, la ninfa que mantiene a Odiseo en su isla durante buena parte de su travesía de regreso a casa, retrasando su reencuentro con Penélope y Telémaco.

Bill Irwin se convierte en el Cíclope mediante animatrónica y efectos digitales

Bill Irwin, quien también participó en el diseño de los robots de "Interstellar", da vida al Cíclope, el gigante de un solo ojo e hijo de Poseidón. Nolan explicó que la producción combinó animatrónica, títeres y efectos generados por computadora para crear al personaje, además de buscar darle profundidad emocional en lugar de presentarlo únicamente como un monstruo. El diseño se inspiró en la pintura "Saturno devorando a su hijo" de Francisco de Goya.

John Leguizamo es Eumeo, el fiel porquerizo que nunca dejó de esperar a Odiseo

John Leguizamo interpreta a Eumeo, el porquerizo que permanece leal a Odiseo pese a su larga ausencia. En la película, el personaje es casi ciego, un homenaje a Homero, a quien varios historiadores consideran que también lo era.

Travis Scott sorprende como bardo en la corte de Ítaca

El rapero Travis Scott aparece como un bardo de la corte real de Ítaca. Nolan justificó la elección explicando que buscó rendir homenaje a la idea de que la historia se transmitió originalmente como poesía oral, algo que consideró análogo al rap.

Mia Goth y Corey Hawkins completan el círculo de Ítaca

Mia Goth interpreta a Melanto, una de las sirvientas de Penélope, mientras que Corey Hawkins da vida a Políbo, otro de los pretendientes que aspiran a la mano de la reina.

La polémica detrás del reparto: Elon Musk, casting y lenguaje moderno

El casting de Nyong'o y Page, sumado al uso de diálogo en inglés contemporáneo, incluyendo que Telémaco llame "papá" a Odiseo, desató una ola de críticas en redes sociales semanas antes del estreno.

El empresario Elon Musk se convirtió en el detractor más visible, acusando a Nolan de alterar el material original por razones de representación de cara a los premios de la Academia.

Ante la magnitud de las críticas, Nolan optó por limitar las funciones previas al estreno solo a críticos de cine y periodistas de medios tradicionales, dejando fuera a influencers de redes sociales en Estados Unidos.

Pese al ruido y las criticas, La Odisea se perfila como uno de los estrenos más comentados del año y llega a cines el 17 de julio.