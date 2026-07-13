¿Quién es Quién en La Odisea de Christopher Nolan? Elenco y Guía Completa de Personajes

Matt Damon, Anne Hathaway y Zendaya encabezan el elenco de "La Odisea" de Christopher Nolan. Conoce a cada personaje, su intérprete y por qué la película ha generado polémica antes de su estreno.

quien-es-quien-la-odisea-christopher-nolan-elenco-guia-personajes-peliculaFoto: GettyImages

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¿Por qué 'La Odisea' de Nolan causa tanto revuelo? Un elenco de superestrellas y decisiones de casting que han dividido opiniones. Estreno el 17 de julio.

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