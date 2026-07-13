¿Quién Fue Sam Neill, el Actor Versátil de Jurassic Park, Peaky Blinders y Más?

El neozelandés fue definido como un histrión excepcional, pues cosechó éxitos en superproducciones de Hollywood, como en aclamadas películas de cine independiente

Sam NeillSu papel más icónico es el del paleontólogo Alan Grant en "Jurassic Park" (1993). Foto: Reuters.

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¿Sabías que Sam Neill, estrella de Jurassic Park, también fue un apasionado vinicultor? Descubre el recorrido de este actor excepcional desde Nueva Zelanda hasta Hollywood.

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