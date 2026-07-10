Bad Bunny Lanza 'Un Verano Contigo', un Campamento Gratuito para Jóvenes en Puerto Rico

La Fundación Good Bunny presenta la edición 2026 de Un Verano Contigo: talleres gratuitos de arte, moda, música y deporte para 270 jóvenes puertorriqueños.

bad-bunny-un-verano-contigo-campamento-gratuito-jovenes-puerto-ricoFoto: GettyImages

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Mientras Bad Bunny conquista Europa con su gira mundial, su fundación impulsa 'Un Verano Contigo' en Puerto Rico. 270 jóvenes se beneficiarán de talleres gratuitos. Conoce más sobre esta iniciativa.

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