Bad Bunny Lanza 'Un Verano Contigo', un Campamento Gratuito para Jóvenes en Puerto Rico

La organización sin fines de lucro de Bad Bunny sigue apostando por el talento joven de Puerto Rico. La Fundación Good Bunny anunció las actividades educativas y culturales gratuitas que ofrecerá a los jóvenes de la isla como parte de la edición 2026 de Un Verano Contigo, con 270 participantes en un programa de tres semanas centrado en arte, moda, música y deporte.

Cuarta edición con más alcance

Este año el programa llega a su cuarta edición y contará con artistas, educadores y profesionales creativos de toda la isla, quienes participarán en las actividades que se llevarán a cabo en la Universidad del Sagrado Corazón, en San Juan. La propuesta 2026 amplía su alcance con un plan de estudios reforzado.

¿En qué consiste el programa?

El programa presenta un plan de estudios ampliado que incluye nuevas experiencias educativas, mentorías especializadas y oportunidades de desarrollo profesional, diseñadas para que los participantes conozcan de cerca las trayectorias laborales dentro de las industrias creativas.

Algunos programas, como el de música, ofrecerán niveles de principiante, intermedio y avanzado para adaptarse a personas con distintos grados de conocimiento. Los talleres y mentorías abarcarán áreas como producción musical, interpretación, grabación de audio y creación de bases rítmicas (beatmaking), además de oportunidades de networking y presentaciones junto a músicos locales.

José "Che Juan" Torres, director de la Fundación Good Bunny, aseguró que en Puerto Rico "hay un talento increíble" y que hay jóvenes con ideas, creatividad y ganas de salir adelante en toda la isla.

Torres subrayó que muchas veces lo que falta es acceso a experiencias, herramientas y personas que inspiren a los jóvenes a seguir creciendo, y que contribuir a que descubran su potencial y desarrollen confianza en sí mismos tiene un enorme valor para la fundación.

Bad Bunny, en plena gira mundial

Mientras su fundación impulsa este proyecto social, el propio Bad Bunny continúa de gira. El artista se encuentra inmerso en la gira mundial Debí Tirar Más Fotos, que comenzó en 2025 tras su residencia de 30 conciertos en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

En junio, Billboard Boxscore informó que se trata de la gira más grande en la carrera del puertorriqueño, tanto en ingresos brutos como en asistencia, convirtiéndolo en el primer artista latino en recaudar 1,000 millones de dólares en giras.

El ganador de seis premios Grammy recorre actualmente Europa con este tour y ofrecerá su último concierto el 26 de julio en Varsovia, Polonia.

Además, Bad Bunny ha alcanzado grandes hitos en las listas de Billboard desde el lanzamiento de Debí Tirar Más Fotos en enero de 2025, cuando el álbum llegó al No. 1 del Billboard 200. Tras ganar el Grammy al álbum del año y su show de medio tiempo del Super Bowl, nominado a nueve premios Emmy, el disco regresó a la cima en febrero de 2026.