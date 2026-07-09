Bad Bunny Pierde Demanda: Exnovia Carliz Gana Batalla por Uso de su Voz en Estas Canciones

Tribunal Supremo de Puerto Rico falla a favor de Carliz, exnovia de Bad Bunny, en demanda de $40 millones por el uso no autorizado de su voz.

derrota-legal-bad-bunny-exnovia-carliz-gana-demanda-vozFoto: GettyImages

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Carliz, ex de Bad Bunny, logra que el Tribunal Supremo de Puerto Rico reconozca su demanda por $40 millones. Su voz, usada sin permiso, sigue en disputa.

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