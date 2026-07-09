Bad Bunny Pierde Demanda: Exnovia Carliz Gana Batalla por Uso de su Voz en Estas Canciones

El Tribunal Supremo de Puerto Rico le dio la razón a Carliz de la Cruz Hernández, expareja de Bad Bunny, en la demanda que sostiene contra el cantante por el uso no autorizado de su voz en dos de sus canciones más conocidas.

El fallo del Tribunal Supremo

El máximo tribunal puertorriqueño determinó que la demanda de De la Cruz Hernández presenta hechos plausibles sobre la existencia de una obra original y creativa, por lo que el caso deberá continuar su curso en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Aunque la decisión no resuelve el litigio a su favor de manera definitiva, representa un revés importante para Bad Bunny, ya que evitó que el caso fuera desestimado y obliga a que se evalúen a fondo los méritos de la demanda.

El origen de "Bad Bunny, baby"

La controversia se remonta a 2015, cuando De la Cruz Hernández, entonces pareja sentimental de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del artista, grabó con su voz la frase "Bad Bunny baby" desde su teléfono celular, a petición del propio cantante. Según el expediente judicial, ambos habían decidido que incorporar esa frase, grabada por ella, haría más original la identidad artística que él estaba construyendo.

Esa grabación terminó convirtiéndose en uno de los sellos distintivos de la carrera del intérprete: fue utilizada en "Pa' ti" (2017), tema junto a Bryant Myers y el primero que grabó Bad Bunny para Rimas Entertainment, y años después reapareció en "Dos mil 16", canción incluida en el álbum Un verano sin ti (2022). La demandante asegura, además, que su voz sirvió como introducción en conciertos del artista en Puerto Rico, Estados Unidos y República Dominicana, sin que mediara autorización por escrito.

Una oferta de $2,000 dólares que no prosperó

De acuerdo con el documento legal, un día antes del lanzamiento de Un verano sin ti, representantes de Bad Bunny contactaron a De la Cruz Hernández para ofrecerle 2,000 dólares por los derechos sobre la frase. Al no llegar a un acuerdo, el disco se publicó de todos modos al día siguiente y comenzó su distribución con la voz de la demandante incluida.

Una demanda millonaria

De la Cruz Hernández, hoy abogada, presentó la demanda en marzo de 2023 ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra Bad Bunny y Rimas Entertainment. Reclama una compensación de al menos 40 millones de dólares por presuntas violaciones a sus derechos de imagen, derechos morales de autor y daños y perjuicios, alegando que su voz fue usada sin consentimiento ni el debido reconocimiento legal.

¿Qué sigue en este caso?

Con la decisión del Tribunal Supremo, el proceso judicial regresa al Tribunal de Primera Instancia de San Juan, donde se determinará si corresponde una indemnización y se resolverá el fondo del caso.