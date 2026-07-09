Fallece Bonnie Tyler: ¿De Qué Murió la Cantante de 'Total Eclipse of the Heart'?

La familia de la cantante Bonnie Tyler informó qué le pasó a la intérprete de Total Eclipse of the Heart

Bonnie Tyler en presentación en Suecia el 17 de mayo de 2013.Bonnie Tyler en presentación en Suecia el 17 de mayo de 2013. Foto: AP

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Bonnie Tyler, famosa por 'Total Eclipse of the Heart', ha muerto a los 75 años. Su inesperado fallecimiento en Portugal deja un vacío en la música. Conoce su historia.

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