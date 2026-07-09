Fallece Bonnie Tyler: ¿De Qué Murió la Cantante de 'Total Eclipse of the Heart'?

La cantante Bonnie Tyler falleció a los 75 los de edad, según se confirmó hoy 9 de julio 2026. Aquí en N+ te informamos de qué murió la intérprete de 'Total Eclipse of the Heart’.

Tyler fue mundialmente conocida porque su canción 'Total Eclipse of the Heart' encabezó las listas de éxitos en 1983. Dicho tema le valió a Tyler una nominación a los premios Grammy.

Así nació el hit 'Total Eclipse of the Heart'

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, la carrera musical de Bonnie Tyler inició cuando se incorporó como corista adolescente.

A principios de la década de 1980, Bonnie Tyler empezó a trabajar con el letrista estadounidense Jim Steinman, con quien logró su gran éxito comercial 'Total Eclipse of the Hear'.

Steinman, quien era famoso por haber compuesto 'Bat out of Hell' para Meat Loaf, describió el momento en que escuchó por primera vez 'Total Eclipse': "Supe que esa era la canción que había estado esperando toda mi vida" y la llamó una "avalancha wagneriana de sonido y emoción". La canción llegó a encabezar las listas de éxitos tanto en Reino Unido como en Estados Unidos.

La impactante letra "Hubo una vez que me estaba enamorando, pero ahora solo me estoy desmoronando", se ha reproducido más de mil millones de veces en la plataforma musical en línea Spotify, según Reuters.

Además, ha aparecido en las películas 'Old School' y 'Bandits', y en las series de televisión Glee y Grey's Anatomy.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Bonnie Tyler, Intérprete de ‘Total Eclipse of the Heart’, Muere 'Inesperadamente'

¿De qué murió Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler nació el 8 de junio de 1951 en Gales y su nombre era Gaynor Hopkins.

Este jueves se dio a conocer la muerte de la cantante Bonnie Tyler, de acuerdo con un comunicado de su familia.

Según la información difundida este jueves, Tyler falleció inesperadamente en un hospital de Portugal, donde era tratada por una enfermedad.

Tyler fue ingresada en mayo pasado en Faro, donde tenía una residencia, para someterse a una intervención quirúrgica intestinal de urgencia. Estuvo en coma inducido durante un tiempo, pero, según se informó, su estado mejoró el mes pasado y se esperaba que se recuperara satisfactoriamente.

“La familia y el equipo de Bonnie anuncian con gran pesar que Bonnie falleció inesperadamente anoche (miércoles) en un hospital de Portugal como consecuencia de la enfermedad por la que estaba siendo tratada», declaró su familia.