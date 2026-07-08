¿Qué Significa “2026 Is the New 2016”? Tendencia Invade Redes

La nostalgia vende y ahora las redes sociales del 2026 han desarrollado un fuerte apego por el año 2016. Si una tendencia nostálgica se ha impuesto este año, sin duda es “2026 es el nuevo 2016”.

“No estoy llorando, solo se me entró un año 2016 al ojo”

Fue el último año de Barack Obama en la presidencia de Estados Unidos. En la literatura, el mundo redescubrió los cuentos de Lucia Berlin y el libro más vendido era La noche de la Usina del argentino Eduardo Sacheri. La música pasaba por un momento tan brillante como doloroso: artistas como Angel Olsen y Frank Ocean lanzaron algunos de sus mejores discos, pero el mundo aún no se recomponía de la muerte de David Bowie, ocurrida dos días después del lanzamiento de Blackstar, su último álbum. Meses más tarde moriría Juan Gabriel.

Según recabó la BBC, a principios de este año las búsquedas del término 2016 subieron un 452%. Los videos que abordaban este años se multiplicaron. Y la tendencia no solo no ha desaparecido, sino que se ha refinado a medida que ha avanzado el 2026.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Papa Francisco se Ganó el Corazón de los Mexicanos Durante su Visita en 2016. Así Fue

En redes sociales, la frase "2026 es el nuevo 2016" ha permitido que muchos jóvenes de la Generación Z recuerden su adolescencia, por supuesto con filtros rosados de Instagram. Dentro de esta tendencia, también han vuelto retos virales como el Ice Bucket Challenge y el Mannequin Challenge.

¿Qué tenía el 2016 que no tiene el 2026?

El año de La La Land y The Arrival se ha convertido en un punto que los jóvenes ven con nostalgia, en parte debido a la insatisfacción que les produce el presente año 2026. En buena parte de Occidente, había una estabilidad política ajena a los populismos, donde mandatarios extravagantes, como Silvio Berlusconi, eran una excepción y no la norma.

Además, no se habían consumado dos procesos políticos de relevancia para la región: la elección de Donald Trump y el Brexit. Mientras que la campaña presidencial del republicano fue construida alrededor de los prejuicios hacia los migrantes y la promesa de construir un muro con México, el Brexit prometió aislar al Reino Unido de la inmigración, al mismo tiempo que potenciaría su economía. Ninguna de esas dos promesas se cumplió.

Otro punto que la gente encuentra a favor de aquella década era la estabilidad económica que llegó tras la recuperación de la crisis inmobiliaria del 2008. A esto habría que agregar que, para muchas personas, las redes sociales aún conservaban un aire de novedad y diversión. Todavía no se convertían en el método estándar para comunicarnos con nuestros conocidos y seres queridos.

Cuatro años antes de que llegara la pandemia de covid, incluso la última tendencia en los videojuegos era salir a caminar: el lanzamiento de Pokémon Go obligó a miles de videojugadores a dar la vuelta con la esperanza de encontrar un Gyarados en una charca. 2026, en cambio, para muchos jóvenes ha sido sinónimo de estancamiento económico, inestabilidad política mundial y la tiranía del reel en los celulares.

Las tendencias del año 2026 en redes sociales pueden resumirse con un poema escrito a finales de la Edad Media. En el siglo XV, el poeta español Jorge Manrique escribió unas célebres coplas sobre la nostalgia y la pérdida que muchos citan hoy sin haberle leído nunca: “Cuán presto se va el placer; / cómo, después de acordado, / da dolor; cómo, a nuestro parecer, /cualquiera tiempo pasado fue mejor”. O como dijo Bad Bunny: “Dime qué tengo que hacer, / a dónde le tengo que caer / pa' pasar tres día' y dos noche' en el 2016”.