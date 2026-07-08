¿Qué Significa “2026 Is the New 2016”? Tendencia Invade Redes

La nostalgia se ha apoderado de las redes sociales y no hay nada que grite que es 2026 como voltear hacia el año 2016; te explicamos la tendencia de redes sociales

Año Nuevo 2016 en Nueva York2026 mira hacia el 2016 en la nueva tendencia de redes sociales. Foto: Reuters

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2026 revive el 2016 en redes: nostalgia por Obama, música icónica y estabilidad política. ¿Qué hace que este año sea tan recordado? Explora esta tendencia que arrasa en redes.

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