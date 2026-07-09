Envían Pipas de Agua a Colonias Afectadas de Tijuana y Rosarito por Falla en El Carrizo

La Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT) inició el suministro de agua potable mediante pipas en las colonias que presentan interrupción del servicio, baja presión o falta de agua, como consecuencia de la falla registrada en el sistema Booster El Carrizo.

El organismo informó que el abastecimiento será completamente gratuito y pidió a la población verificar que las unidades cuenten con lonas identificadas con la leyenda "Brigadas de Atención CESPT", con el fin de evitar posibles fraudes o cobros indebidos.

Asimismo, exhortó a los usuarios a reportar de inmediato cualquier irregularidad o intento de cobro a través de sus redes sociales oficiales.

Primera etapa de abastecimiento de pipas

En esta primera etapa, las pipas brindarán servicio en las colonias:

Santa Fe Primera Sección

Pórticos de San Antonio

Urbiquinta del Cedro

Presidentes

Mariano Matamoros Norte

Granjas División del Norte

Rinconada I y II

Pegaso

Margarito Morán

Granjas Familiares Unidas

Las Torres II

10 de Mayo

Insurgentes

La Gloria

Tecolote

Camino Verde

La CESPT reiteró que el personal técnico continúa trabajando para reparar la falla en el sistema Booster El Carrizo y restablecer el suministro de agua potable en las zonas afectadas lo antes posible. Mientras tanto, informó que continuará actualizando la lista de colonias atendidas mediante pipas conforme avance la contingencia.

APG