Envían Pipas de Agua a Colonias Afectadas de Tijuana y Rosarito por Falla en El Carrizo

La CESPT inició el suministro gratuito mediante pipas en las primeras colonias afectadas y continuará ampliando la cobertura mientras se repara el sistema Booster El Carrizo

Llevan Agua Gratis a Colonias Afectadas por la Falla en El CarrizoFoto: CESPT

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Más de 250 colonias en Tijuana y Rosarito afectadas por falta de agua. CESPT distribuye pipas gratuitas. Reporta cualquier irregularidad en sus redes sociales.

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