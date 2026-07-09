Se Desborda Arroyo en Villa Unión, Mazatlán; Se Reportan Intensas Lluvias y Fuertes Vientos

Las fuertes lluvias acompañadas de intensas rachas de viento registradas la tarde de este miércoles provocaron el desbordamiento de un arroyo en la sindicatura de Villa Unión, al sur del municipio de Mazatlán, generando el paso de una fuerte corriente de agua y afectaciones en distintos puntos de la comunidad.

A través de videos difundidos en redes sociales se observó el incremento del caudal del arroyo, mientras que los fuertes vientos ocasionaron la caída de ramas y complicaron las condiciones en la zona. Ante ello, ciudadanos evitaron cruzar la corriente debido al riesgo que representaba la fuerza del agua.

No se reportan víctimas por desbordamiento de arroyo en Mazatlán

Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas lesionadas, desaparecidas o daños de consideración; sin embargo, mantienen el monitoreo de los niveles de los cuerpos de agua y exhortaron a la población a no cruzar arroyos, vados o calles inundadas, ya que las precipitaciones podrían continuar durante las próximas horas.

Las lluvias forman parte de las condiciones meteorológicas que afectan a gran parte de Sinaloa, donde se han presentado precipitaciones de fuertes a muy fuertes acompañadas de actividad eléctrica y rachas de viento.