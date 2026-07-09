Se Desborda Arroyo en Villa Unión, Mazatlán; Se Reportan Intensas Lluvias y Fuertes Vientos

Fuertes lluvias y viento provocaron el desbordamiento de un arroyo en la sindicatura de Villa Unión en Sinaloa.

Se Desborda Arroyo en Villa Unión, MazatlánFoto: Se Desborda Arroyo en Villa Unión, Mazatlán

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Fuertes lluvias y vientos desbordan arroyo en Villa Unión, Mazatlán. La situación se encuentra bajo observación.

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