Abaten a 10 Agresores en El Rosario, Sinaloa, Tras Operativo de Semar

Agentes de la Secretaría de Marina abatieron a 10 presuntos criminales y detuvieron a tres más en El Rosario, al sur de Sinaloa, luego de un fuerte enfrentamiento armado este sábado 4 de julio, confirmaron fuentes federales.

Los elementos navales fueron agredidos mientras realizaban un despliegue como parte del reforzamiento de la vigilancia en presas, un día después del ataque ocurrido en Mazatlán que dejó un marino muerto y tres más gravemente heridos.

En los reportes compartidos a N+, se informó que los elementos de la Semar revisaban niveles de presas para avisar a la población si se registraba un "incremento súbito" del agua, en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Pero fueron atacados por civiles armados en las localidades de Cajón Ojo de Agua No. 2, Agua Verde y Chametla. Al repeler el ataque, se abatió a 10 agresores y detuvieron a tres de ellos.

Inicialmente, se informó que estaba en marcha un operativo para detener a Óscar Luciano Martínez Larios, "El Casco 81", presunto jefe de plaza de "Los Chapitos" en los municipios de Rosario y Concordia.

Sin embargo, el operativo derivó del enfrentamiento y no fue para cumplimentar un mandamiento judicial. Los detenidos son José Luis Urban Gómez, de 29 años, Yhair Ávila Reyes, de 36, ambos originarios de Tultepec, Estado de México; así como a Stiven Alberto Camacho, de 25 de edad, quienes fueron puestos a disposición de autoridades ministeriales junto con tres fusiles, cargadores, equipo táctico y municiones que portaban.

Los cuerpos de los 10 abatidos fueron trasladados al Servicio Médico Forense en el puerto de Mazatlán, para las diligencias de ley. En el sitio se desplegó a varios marinos para la seguridad perimetral.

¿Qué ocurrió en Mazatlán y El Rosario?

Durante la tarde de este sábado, usuarios difundieron videos en redes sociales sobre el despliegue aéreo y terrestre de la Semar en las comunidades de Agua Verde y Cajón Ojo de Agua de Osuna 2.

Aunque se habló de la búsqueda de "El Casco 81", hermano de Gabriel Martínez Larios, "Gabito 80", quien fue detenido el pasado 1 de junio en Mazatlán, solo se indicó que el operativo de este sábado fue por la agresión a personal naval el pasado viernes 3 de julio.

Ese día, un ataque con explosivos contra elementos de la Marina en las inmediaciones de la presa Picachos, cerca de la comunidad de San Marcos, dejó un marino muerto y tres más gravemente heridos.

Los elementos navales realizaban recorridos y sondeos en ríos y presas para monitorear el nivel del agua durante la temporada de lluvias, cuando fueron agredidos. Los cuatro lesionados fueron trasladados al hospital de Villa Unión, donde uno de ellos falleció a consecuencia de las heridas, mientras que los otros tres permanecen estables bajo atención médica.

Tras ese ataque, la Marina reforzó la presencia de personal y unidades en la zona.

En las grabaciones compartidas en redes sociales se ve que un helicóptero de la Semar lanza explosivos durante el sobrevuelo cerca de un cerro en la localidad de Chametla. Los informes locales señalan que en el operativo participaron al menos dos unidades de ala rotatoria y una avioneta de la Armada.

Los Chapitos al sur de Sinaloa

"Gabito 80", quien fue detenido el mes pasado, está implicado en el secuestro y homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, caso ocurrido el 23 de enero de 2026, en el municipio de Concordia.

Se presume que su hermano, conocido como "El Casco 81", opera para Los Chapitos y participa en actividades delictivas, entre ellas actos de violencia como la desaparición de los mineros.

A mediados de mayo, elementos de la Marina fueron atacados durante recorridos de vigilancia en la autopista Tepic-Mazatlán, a 15 kilómetros de la caseta de cobro del Rosario. En aquella ocasión fueron detenidos 13 presuntos integrantes de la facción de "El Casco 81".

La célula de Los Chapitos responsabilizada por el caso de los mineros opera en los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Rosarito, Concordia, Villa Unión y Mazatlán, de acuerdo con autoridades federales.

Son más cercanos a Iván Archivaldo Guzmán Salazar, líder de la facción del Cártel de Sinaloa que mantiene una narcoguerra contra "Los Mayitos" en la entidad desde septiembre de 2024, tras el secuestro de Ismael Zambada García, "El Mayo".

ASJ