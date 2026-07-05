Abaten a 10 Agresores en El Rosario, Sinaloa, Tras Operativo de Semar

Los agentes navales y de la SSPC igual detuvieron a tres atacantes, dos de ellos originarios del Edomex y otro más de nacionalidad colombiana

Detenidos El RosarioLa célula de Los Chapitos responsabilizada por el caso de los mineros opera en los municipios de Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Rosarito, Concordia, Villa Unión y Mazatlán.

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Tras un ataque en Mazatlán, la Semar responde en El Rosario abatiendo a 10 presuntos criminales. Conoce quiénes fueron detenidos y el contexto de esta operación.

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