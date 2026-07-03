Decomisan Más de 26 Kilos de Droga en el Puente Paso del Norte Entre Cd. Juárez y El Paso

Oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) aseguraron 26.2 kilogramos de metanfetamina durante una inspección realizada en el puerto de entrada Paso del Norte, cruce internacional que conecta Ciudad Juárez con El Paso, Texas.

De acuerdo con información de la autoridad estadounidense, el cargamento tiene un valor estimado de 521 mil 100 dólares en el mercado ilícito.

El aseguramiento ocurrió cuando una mujer de nacionalidad estadounidense intentaba ingresar a territorio norteamericano procedente de México a bordo de una camioneta color negro.

Durante una inspección secundaria, los agentes fronterizos detectaron anomalías en la unidad y posteriormente localizaron varios paquetes de droga ocultos en compartimentos modificados del vehículo.

Tras el hallazgo, tanto el narcótico como la camioneta fueron asegurados por las autoridades, mientras que la conductora quedó bajo custodia federal para continuar con las investigaciones correspondientes.

CBP destaca uso de tecnología para detectar cargamento

El director de Operaciones de Campo de CBP en El Paso, Ray Provencio, señaló que la intervención fue posible gracias al uso de tecnología avanzada y a la experiencia de los oficiales asignados al puerto fronterizo.

El funcionario destacó que este tipo de aseguramientos forman parte de las acciones permanentes implementadas para impedir el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y reforzar la seguridad en la región fronteriza.

Las autoridades no dieron a conocer mayores detalles sobre la identidad de la mujer detenida ni sobre el posible origen y destino del cargamento asegurado en el cruce internacional Paso del Norte.