Decomisan Más de 26 Kilos de Droga en el Puente Paso del Norte Entre Cd. Juárez y El Paso

Oficiales de CBP aseguraron 26.2 kilogramos de droga ocultos en una camioneta en el puerto fronterizo Paso del Norte; el cargamento está valuado en más de 521 mil dólares.

El cargamento fue asegurado en el cruce internacional Paso del NorteFoto: N+

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CBP intercepta 26.2 kg de droga en el cruce Paso del Norte, valorados en más de medio millón de dólares. Conoce los detalles de esta operación clave para la seguridad fronteriza.

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