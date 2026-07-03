Sujetos Armados Disparan Contra Notaría Pública en Ciudad Juárez

Los responsables realizaron al menos 11 detonaciones de arma de fuego contra el inmueble y dejaron una cabeza de cerdo en el acceso principal antes de huir del lugar.

Localizaron 11 Casquillos PercutidosFoto: N+

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