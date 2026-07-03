Sujetos Armados Disparan Contra Notaría Pública en Ciudad Juárez

La noche del jueves 2 de julio se registró un ataque armado contra las instalaciones de la Notaría Pública número 9, ubicadas en el cruce de las calles Ignacio Mejía y Gregorio M. Solís, en la colonia Margaritas de Ciudad Juárez.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, sujetos armados arribaron al inmueble y realizaron múltiples detonaciones de arma de fuego contra la fachada del establecimiento.

Además, los responsables abandonaron una cartulina y una cabeza de cerdo en la puerta principal de las instalaciones antes de huir del lugar.

Localizaron 11 Casquillos Percutidos

Tras el reporte realizado al número de emergencias 911, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron al sitio como primeros respondientes, donde confirmaron el ataque y procedieron a acordonar la escena.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al sitio para realizar las primeras investigaciones y el levantamiento de evidencias, entre las que se encontraban 11 casquillos percutidos de arma de fuego.

Continúan las Investigaciones

Hasta el momento, las autoridades no han emitido más detalles sobre lo ocurrido ni se reportan personas detenidas, por lo que se espera que, conforme avancen las investigaciones, se logre establecer el motivo del ataque y se pueda dar con el paradero de los responsables.