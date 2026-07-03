Accidente de Tráiler Provoca Cierre en la Autopista Puebla-Orizaba; Esto Se Sabe

Autoridades laboran en el retiro de la unidad siniestra cerca del Km 208+000 de la carretera Puebla-Córdoba con dirección a Acatzingo.

Tráiler accidentado en la autopista Puebla-Orizaba.Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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Cierre total en la Autopista Puebla-Orizaba por accidente de tráiler. Autoridades y emergencias en el lugar. Circulación parcialmente reabierta. Infórmate sobre el incidente.

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