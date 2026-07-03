Accidente de Tráiler Provoca Cierre en la Autopista Puebla-Orizaba; Esto Se Sabe

Un tráiler protagonizó un accidente sobre la Autopista Puebla-Orizaba entre el Km 207 y 208 lo que provocó el cierre total de la vialidad la mañana de este 3 de julio.

El incidente ocurrió en el tramo de Acatzingo - Cd. Mendoza con dirección a la capital poblana, derivado a esto cuerpos de emergencias e movilizaron a la zona para abanderar el siniestro y atender a posibles afectados.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 207, dirección Acatzingo. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) July 3, 2026

En el lugar labora Caminos y Puentes Federales (Capufe) y Guardia Nacional División Carretera quienes cerraron el paso completamente durante las maniobras del retiro de la unidad.

Debido al cierre total se comenzó ha hacer una larga fila de automóviles quienes tuvieron que esperar unos minutos mientras se llevaban acabo las acciones de mitigación de riesgos.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del Km 208+000 de la carretera Puebla-Córdoba. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/pw0zxUqVVO — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 3, 2026

Más tarde la Guardia Nacional División Carreteras confirmó que la circulación fue reabierta parcialmente en la carretera Puebla-Córdoba.

Revienta llanta de camión en movimiento en el Periférico Ecológico

Un camión estuvo a punto de volcarse hacia campos de cultivo cuando circulaba sobre el Periférico Ecológico a la altura del municipio de Cuautlancingo, Puebla.

El conductor manejaba con sentido a Cholula cuando una llanta se reventó, esto ocasionó que perdiera el control y se fuera hacia la ladera. La unidad quedó a centímetros de voltearse hacia su derecha, por lo que se solicitó apoyo a servicios de emergencia.

Foto: N+

Proximidad Vial y de Caminos arribaron a la vialidad para abanderar el percance y evitar que otro auto lo empujara. Cuando llegaron las grúas el Periférico fue cerrado, lo que ocasionó congestionamiento vial y largas filas que llegaron hasta la autopista México-Puebla dónde se generó caos vial. Después de varios minutos el camión fue retirado y la circulación fue reabierta.

Volcadura de tráiler en la carretera federal Cuapiaxtla–Acatlán en Molcaxac, Puebla

Un tráiler se volcó la noche de este jueves sobre la carretera federal Cuapiaxtla–Acatlán, a la altura de la curva conocida como Las Pitahayas, en el municipio de Molcaxac, Puebla.

Cuerpos de atención a emergencia se movilizaron al lugar para valorar al conductor, sin embargo, se confirmó que resultó ileso y no hubo personas lesionadas.

La unidad terminó volcada a un costado de la carretera, lo que obligó a las autoridades a implementar medidas preventivas para evitar otro percance mientras se realizaban las maniobras para su retiro.

Se presume que las condiciones del tramo carretero y la velocidad de la unidad, pudieran haber sido los factores que causaron la aparatosa volcadura.

Con información de N+

MCS