Se Registra Otro Accidente Múltiple en la México–Querétaro; Esto Sabemos

Un nuevo accidente se registró sobre la autopista México–Querétaro, a la altura del Estadio Corregidora y con dirección a Celaya, donde nueve vehículos se vieron involucrados en un choque múltiple que movilizó a los cuerpos de emergencia.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo pesado que circulaba a exceso de velocidad habría provocado el percance, generando daños en varias unidades.

¿Hubo lesionados en el accidente?

En el lugar fueron valoradas 19 personas por personal del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM). Las autoridades informaron que ninguna presentó lesiones de gravedad que requirieran traslado inmediato a un hospital, por lo que el saldo fue únicamente de personas con golpes menores.

Uno de los conductores afectados relató que su vehículo fue el primero en ser impactado y que logró maniobrar para salir del camino, mientras que otras unidades sufrieron daños de mayor consideración.

Al sitio acudieron cuerpos de emergencia y personal de auxilio para atender a los involucrados, realizar las maniobras correspondientes y liberar la vialidad, lo que ocasionó una importante carga vehicular en la zona.

Este accidente ocurrió apenas un día después de otro choque de gran magnitud registrado en el mismo punto, cuando un camión cargado con cemento se quedó sin frenos y provocó un choque múltiple en el que estuvieron involucrados 13 vehículos. Sobre ese hecho, el CRUM informó que de las nueve personas lesionadas, únicamente una permanece hospitalizada debido a una fractura en una pierna y será sometida a una cirugía; las otras ocho ya fueron dadas de alta al no presentar lesiones de gravedad.