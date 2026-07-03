Se Registra Otro Accidente Múltiple en la México–Querétaro; Esto Sabemos

Un nuevo accidente se registró sobre la autopista México–Querétaro, luego de que un camión de carga presuntamente se quedara sin frenos e impactara a varios vehículos.

Choque Múltiple por Camión Sin Frenos en la México–QuerétaroFoto: N+

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Impactante accidente múltiple en la autopista México–Querétaro: un camión sin frenos choca con 9 vehículos. Seis personas heridas. Conoce más sobre este incidente en desarrollo.

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