Bloqueo en la Carretera Puebla-Tehuacán; Manifestación de Pobladores Paraliza el Tráfico

Pobladores colocaron montones de tierra para cerrar el paso en la carretera federal Puebla - Tehuacán, a la altura del paraje "La Virgen".

Cerrada carretera Puebla-Tehuacán.Foto: Guardia Nacional de Carreteras

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Tráfico paralizado en la carretera Puebla-Tehuacán por manifestación. Habitantes exigen apoyo tras reunión con el alcalde. Conoce las rutas alternas para evitar el bloqueo.

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