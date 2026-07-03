Bloqueo en la Carretera Puebla-Tehuacán; Manifestación de Pobladores Paraliza el Tráfico

Se reporta el cierre vial en la carretera federal Puebla - Tehuacán debido a una manifestación por parte de pobladores a la altura de la entrada del paraje conocido como "La Virgen".

Habitantes inconformes de la comunidad de Santa María La Alta, perteneciente al municipio de Tlacotepec de Benito Juárez, bloquearon el paso con ayuda de montículos de tierra, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

#Tomeprecauciones en #Puebla se registra cierre total de circulación por presencia de personas cerca del Km 090+000 de la carretera Tehuacán-Puebla. Se orienta a la población #Rutaalterna carretera Tecamachalco-Cañada Morelos. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/kQpfLegodU — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) July 3, 2026

Los pobladores manifestaron su incordiad luego de que supuestamente no recibieron el apoyo a la comunidad luego de sostener una reunión con el presidente municipal, quien explicó que el recurso se entrega al presidente auxiliar y no al comité comunitario.

La Guardia Nacional de Carreteras arribó cerca del Km 090+000 de la carretera Tehuacán-Puebla para orientar a los automovilistas para que tomen rutas alternas ante este bloqueo, en donde recomiendan tomar la carretera Tecamachalco-Cañada Morelos para evadir esta manifestación.

Conductor termina prensado tras accidente en la autopista México–Puebla

La mañana de este 3 de julio un hombre terminó prensado luego de un accidente en la autopista México–Puebla, a la altura del km 76, con dirección a la capital poblana.

El hecho provocó tráfico lento durante varios minutos mientras que el cuerpo de emergencias laboraba en el rescate de la persona y en el retiro de las unidades siniestradas.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoPuebla, km 76, dirección Puebla. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) July 3, 2026

Se sabe que un tractocamión chocó contra un tráiler a gran velocidad por lo que el impacto dejó a la víctima entre los fierros retorcidos. Ante este accidente, autoridades viales hacen un llamado a automovilistas a manejar con mayor precaución y respetando las velocidad permitidas.

Volcadura desata tráfico en la carretera federal Cuapiaxtla-Acatlán

Un tráiler se volcó la noche de este jueves sobre la carretera federal Cuapiaxtla–Acatlán, a la altura de la curva conocida como Las Pitahayas, en el municipio de Molcaxac, Puebla.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Un Tráiler Volcó sobre la Carretera Federal Cuapiaxtla-Acatlán en Puebla

Cuerpos de atención a emergencia se movilizaron al lugar para valorar al conductor, sin embargo, se confirmó que resultó ileso y no hubo personas lesionadas.

Con información de N+

MCS