Vuelca Tractocamión que Transportaba Acero en la Autopista Puebla-Orizaba

Durante los trabajos, pobladores y transportistas se sumaron de manera solidaria para retirar el acero de la vialidad.

No hubo paso durante toda la mañana en la autopista.Foto: Facebook El Punto Noticias

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Un tractocamión volcó en la autopista Puebla-Orizaba, esparciendo acero y cerrando la vía. La ayuda de voluntarios fue clave para reabrirla a la 1 PM. Conoce más sobre este incidente.

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