Vuelca Tractocamión que Transportaba Acero en la Autopista Puebla-Orizaba

Un tractocamión que transportaba acero volcó este jueves 2 de julio en la autopista Orizaba–Puebla, lo que provocó el cierre total de la circulación en ambos sentidos a la altura de San José Cuyachapa, en el municipio poblano de Esperanza.

Foto: Facebook La Página

Tras el accidente, la carga quedó esparcida sobre la carretera, por lo que fue necesario suspender el paso vehicular desde las 9 de la mañana, mientras realizaron las maniobras para retirar el material y el vehículo siniestrado.

Voluntarios se suman a retirar el acero regado de la autopista

Al lugar acudieron paramédicos, personal de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y elementos de la Guardia Nacional división carreteras (GN), quienes resguardaron el perímetro y coordinaron las labores de atención a la emergencia.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 224, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) July 2, 2026

Durante los trabajos, pobladores y transportistas se sumaron de manera solidaria para retirar el acero de la vialidad, lo que permitió agilizar la reapertura de esta importante autopista.

La circulación se restableció en su totalidad alrededor de la 1 de la tarde de este jueves.

Con información N+

JAPR