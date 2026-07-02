Dos Hombres Fueron Asesinados al Interior de un Local en Chietla, Puebla

Hombres armados irrumpieron el lugar y abrieron fuego contra los presentes; una persona sobrevivió y no hay detenidos hasta el momento.

Dos hombres murieron y una persona sobrevivió tras la balacera.Foto: Facebook Valor por Tecamachalco

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Dos hombres fueron asesinados en un ataque armado en Chietla, Puebla. La Fiscalía investiga el doble homicidio en el local 'La Luna'. No hay detenidos. ¿Qué sucedió realmente?

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