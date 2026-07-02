Dos Hombres Fueron Asesinados al Interior de un Local en Chietla, Puebla

Un ataque armado dejó como saldo tres personas muertas en el municipio de Chietla en Puebla, durantel a noche del miércoles 1 de julio.

De acuerdo con los primeros reportes se trató de un ataque directo contra un grupo de personas en la mixteca poblana. La balacera ocurrió en la localidad de Villa de Atencingo.

Investigan doble homicidio en Villa de Atencingo

En total, dos hombres sin vida y una persona lesionada, dejó la agresión al interior de un establecimiento denominado como "La Luna" en la colonia La Paz de Chietla.

En el lugar, sujetos armados ingresaron y abrieron fuego contra las personas que se encontraban ahí.

No hay detenidos después de balacera en Chietla, Puebla

Los hechos ocurrieron la noche del miércoles al interior del establecimiento “La Luna”, en la colonia La Paz, donde los responsables del doble homicidio dispararon a quemarropa.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) abrió una carpeta de investigación. Hasta el momento no hay personas detenidas y el móvil de la agresión no ha sido confirmado.

Con información de N+

JAPR