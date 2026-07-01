Asesinan a Balazos a un Hombre al Interior de un Negocio de Maquinitas en Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 1 de julio al interior de un establecimiento de maquinitas en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan en Puebla.

Foto: Facebook Noticias de Texmelucan

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro del negocio ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, cuando un sujeto armado ingresó y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Investigan homicidio en negocio de San Rafael Tlanalapan en Texmelucan

Testigos señalaron que, tras cometer el ataque, el responsable escapó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.

Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron para acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades ya investigan el móvil del homicidio.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR