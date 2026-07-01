Asesinan a Balazos a un Hombre al Interior de un Negocio de Maquinitas en Puebla

Un sujeto armado ingresó y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.

Policía Municipal y Estatal acordonó la escena del crimen.Foto: Facebook Noticias de Texmelucan

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Violencia en Texmelucan: asesinan a un hombre en un local de maquinitas. La policía busca al responsable que escapó en moto. Conoce más detalles.

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