Asesinan a Balazos a un Hombre al Interior de un Negocio de Maquinitas en Puebla

Un hombre fue asesinado a balazos la tarde de este miércoles 1 de julio al interior de un establecimiento de maquinitas en la junta auxiliar de San Rafael Tlanalapan, perteneciente al municipio de San Martín Texmelucan en Puebla.
De acuerdo con los primeros reportes, la víctima se encontraba dentro del negocio ubicado sobre la calle Vicente Guerrero, cuando un sujeto armado ingresó y le disparó en repetidas ocasiones, provocándole la muerte en el lugar.
Investigan homicidio en negocio de San Rafael Tlanalapan en Texmelucan
Testigos señalaron que, tras cometer el ataque, el responsable escapó a bordo de una motocicleta con rumbo desconocido.
Elementos de la Policía Municipal y Estatal acudieron para acordonar la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) realiza las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas y las autoridades ya investigan el móvil del homicidio.
Con información de Genaro Zepeda
JAPR