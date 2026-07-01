Detienen a Hombre por Agredir a Policía de Monclova Durante Festejo por Triunfo de México

Un hombre fue detenido por agredir en la cabeza a un policía municipal durante las celebraciones del triunfo de México sobre Ecuador en Monclova.

Detienen a Hombre por Agredir a Policía de Monclova Durante Festejo por Triunfo de MéxicoFoto: N+

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Celebraciones del triunfo de México en Monclova terminan en disturbios: un detenido por agredir a un policía. Descubre más sobre la situación.

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