Detienen a Hombre por Agredir a Policía de Monclova Durante Festejo por Triunfo de México

El triunfo de México desató celebraciones en distintos municipios de Coahuila; sin embargo, en algunos puntos, los festejos derivaron en disturbios que requirieron la intervención de las corporaciones de seguridad.

En Monclova, autoridades municipales reportaron la detención de dos personas en el monumento a Francisco I. Madero. De acuerdo con los primeros informes, uno de los detenidos presuntamente lesionó en la cabeza a un elemento de la Policía Municipal durante los incidentes.

En Sabinas, también se registraron varias detenciones durante los festejos realizados al exterior de la Presidencia Municipal, donde elementos de la Policía Municipal intervinieron para controlar la situación y restablecer el orden.

Por su parte, en Piedras Negras, cientos de aficionados se congregaron para celebrar el triunfo de México. Durante la celebración, algunos reporteros fueron levantados por los asistentes, mientras que varios vehículos, entre ellos unidades oficiales, fueron sacudidos de un lado a otro por la multitud.

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A pesar de estos momentos de tensión, las autoridades informaron que la situación no pasó a mayores. Elementos de los tres órdenes de gobierno implementaron un operativo para dispersas a los asistentes y dirigirlos hacia otros puntos de la ciudad, logrando que lo festejos concluyeran sin incidentes de gravedad.

Miles celebran el triunfo de México en la explanada de Piedras Negras

La explanada frente a la Presidencia Municipal de Piedras Negras se convirtió en el principal punto de reunión para disfrutar del encuentro de México, luego de que se instalara una pantalla para que la afición siguiera las acciones del encuentro.

Alrededor de tres mil personas, entre niños, jóvenes y adultos, se reunieron desde temprana hora para vivir la experiencia de apoyar al conjunto nacional.

Durante la concentración de aficionados se contó con la presencia de autoridades municipales y estatales quienes coordinaron un operativo de seguridad para mantener el orden.

Además, elementos de Protección Civil permanecieron en el lugar para atender cualquier eventualidad, sin que se registraran incidentes de consideración.