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Hayden Panettiere y Brian Hickerson: Cómo Fue su Relación y Por Qué Estaba con Ella Cuando Murió

Panettiere y Hickerson Mantuvieron una relación marcada por incidentes de violencia doméstica. Aún así ella recuperó el contacto con él meses antes de su muerte.

brian-hickerson-hayden-panettiere-asi-fue-tormentosa-relacion-el-estaba-cuando-murioFoto: Getty Images

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Hayden Panettiere y Brian Hickerson: una relación marcada por violencia y reconciliaciones. ¿Por qué estaban juntos cuando ella murió?

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