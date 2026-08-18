Hayden Panettiere y Brian Hickerson: Cómo Fue su Relación y Por Qué Estaba con Ella Cuando Murió

Dos días después de la muerte de la actriz Hayden Panettiere, nuevos detalles sobre su relación con Brian Hickerson, su pareja intermitente durante casi ocho años, han salido a la luz.

Un reporte policial confirmó que Hickerson estaba en el departamento de Greenville, Carolina del Sur, cuando la ex estrella de "Heroes" y "Nashville" sufrió un paro cardíaco y murió el domingo, a los 36 años.

Panettiere y Hickerson comenzaron a salir en 2018, poco después de que la actriz terminara su compromiso con el ex boxeador Wladimir Klitschko.

Desde entonces, la pareja tuvo un historial documentado de conflictos: Hickerson fue arrestado en más de una ocasión por incidentes de violencia doméstica contra ella.

En 2021 se declaró no impugnable a dos cargos graves por lesionar a su pareja, lo que derivó en una sentencia de más de un mes de cárcel, cuatro años de libertad condicional, decenas de clases obligatorias sobre violencia doméstica y una orden de alejamiento con duración de cinco años.

En 2020, la propia Panettiere solicitó una orden de restricción contra Hickerson y habló públicamente sobre el abuso que vivió, con la intención declarada de alentar a otras víctimas a buscar ayuda y evitar que él volviera a lastimar a alguien más. La pareja se separó formalmente en 2022.

Pese a esa historia, Hickerson y Panettiere retomaron el contacto meses antes de su muerte. Ambos fueron vistos juntos en el aeropuerto de Los Ángeles en marzo, ocasión en la que la actriz caminaba con muletas.

De acuerdo con una fuente citada por Page Six, Panettiere mantuvo esta reconciliación alejada de su círculo cercano: si Hickerson había vuelto a su vida, era algo que ella prefería ocultar, posiblemente por la vergüenza de regresar con alguien con quien había atravesado momentos tan oscuros.

Esa misma fuente señaló que el entorno de la actriz se mostró preocupado al enterarse de que Hickerson había vuelto a su vida, conscientes de que ese vínculo la había llevado por un camino difícil en el pasado. Hickerson viajó junto a Panettiere a Carolina del Sur un día antes de su muerte.

Según un reporte de la policía de Greenville obtenido por NBC News, tanto Brian Hickerson como su hermano Zach se encontraban dentro del complejo de departamentos Judson Mill Lofts cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar.

El oficial que respondió al llamado describió a Zach Hickerson como "muy alterado emocionalmente" mientras el personal médico intentaba reanimar a Panettiere. Brian Hickerson, en cambio, no mostró una reacción emocional visible hasta que los paramédicos confirmaron su muerte.

El reporte añade que Hickerson mostró a los oficiales una bolsa con medicamentos que, según él, Panettiere estaba tomando. Hasta el momento no está claro si fue él quien llamó al 911; la policía de Greenville indicó que fue "un conocido" de la actriz quien hizo la llamada de emergencia alrededor de la 1:50 p.m. del domingo.

La autopsia preliminar no encontró señales de trauma que hayan contribuido a la muerte, y las autoridades continúan investigando la causa exacta. Hasta ahora, no se han reportado indicios de un delito o circunstancias sospechosas.

Lesley Vogel, madre y exmánager de Panettiere, rompió el silencio para responsabilizar de forma directa a Hickerson. En entrevista con NBC News, aseguró que la familia llevaba tiempo intentando alejar a este hombre de la vida de su hija, y que fue justamente él quien estaba presente en el momento de su muerte.

Vogel, quien estuvo distanciada de la actriz durante buena parte de este año, reflexionó sobre los riesgos que enfrentan quienes crecen dentro de la industria del entretenimiento desde una edad temprana, señalando que no es inusual que ese camino termine por llevarlos por rutas equivocadas.

La muerte de Panettiere llega apenas tres meses después de la publicación de sus memorias, "This Is Me: A Reckoning", donde habló abiertamente sobre su lucha contra las adicciones, la depresión posparto y el abuso que vivió a manos de Hickerson.

La actriz también enfrentó la muerte de su hermano menor, Jansen Panettiere, en 2023, y había hablado en entrevistas recientes sobre las dificultades que atravesó al ceder la custodia total de su hija Kaya, de 11 años, a su expareja Wladimir Klitschko en 2018.

Hickerson no ha respondido a las solicitudes de comentarios de los medios que han reportado sobre el caso.