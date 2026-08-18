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Muere a los 77 años Frank Beard, Baterista de ZZ Top

Nunca quiso dejar la batería ni que lo corrieran de la banda, dijo alguna vez

Muere a los 77 años Frank Beard, Baterista de ZZ TopDusty Hill (izquierda), Billy Gibbons y Frank Beard, de ZZ Top, aparecen en la final de "American Idol" en Los Ángeles el 21 de mayo de 2008. Foto: AP

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