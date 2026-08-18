Muere a los 77 años Frank Beard, Baterista de ZZ Top

Frank Beard, baterista original del trío texano de rock ZZ Top, murió a los 77 años este martes en su rancho de Richmond, Texas, acompañado por familiares, según informó el publicista Bob Merlis.

El músico marcó el ritmo de algunos de los mayores éxitos de la banda, entre ellos "Sharp Dressed Man", "Legs" y "Gimme All Your Lovin'".

Beard se encontraba bajo cuidados paliativos —atención médica enfocada en aliviar síntomas cuando ya no hay opción de tratamiento curativo— en el momento de su muerte.

El guitarrista y cofundador de la banda, Billy Gibbons, quien actualmente se encuentra de gira junto al bajista Elwood Francis, lo recordó en un comunicado.

"Hoy, Elwood y yo perdimos a un gran amigo y colaborador, y el mundo perdió a uno de los bateristas más naturalmente innovadores y a un gran y verdadero hijo de Texas. Su característico golpe de contratiempo fue clave para mantener a ZZ en la cima. La banda de la que formó parte durante seis décadas va a seguir adelante, como él había deseado", dijo Gibbons.

ZZ Top vendió más de 50 millones de discos a lo largo de su trayectoria y colocó seis sencillos en el número uno de la lista Mainstream Rock Airplay de Billboard. Siete de sus álbumes alcanzaron el Top 10 del Billboard 200 y la banda acumuló tres nominaciones al Grammy.