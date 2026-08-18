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Germán Medina, Cantante de Regional Mexicano, Muere a los 21 Años en un Accidente

El cantante y acordeonista regresaba de una presentación en Nayarit cuando su auto volcó en el municipio de San Blas

muere-german-medina-cantante-regional-mexicano-accidenteFoto: Instagram Germán Medina

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El mundo de la música regional mexicana está de luto: Germán Medina, cantante y acordeonista de 21 años, muere en un accidente. Conoce su historia y su impacto en el género.

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