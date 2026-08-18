Germán Medina, Cantante de Regional Mexicano, Muere a los 21 Años en un Accidente

Germán Medina, joven cantante y acordeonista de regional mexicano originario de Nayarit, murió la madrugada del lunes 17 de agosto en un accidente automovilístico sobre la autopista Tepic-Matanchén, en el municipio de San Blas.

El artista, de 21 años, regresaba de una presentación cuando el vehículo en el que viajaba se impactó contra la barrera de contención tras intentar esquivar una camioneta volcada que había quedado sin señalización sobre el carril.

En el accidente también perdió la vida Olaf Rubio Merino, quien se desempeñaba como ingeniero de audio del cantante y lo acompañaba en la producción técnica de sus presentaciones.

El percance se registró a la altura del kilómetro 18 de la autopista Tepic-Matanchén, cerca del crucero del poblado de Mecatán. De acuerdo con los reportes, minutos antes una camioneta MG había volcado sobre uno de los carriles sin que nadie señalizara el peligro para los demás conductores.

Medina y Rubio Merino viajaban en un Volkswagen Vento cuando se encontraron de frente con el auto accidentado. Al intentar esquivarlo, el conductor chocó contra la barrera de contención y el automóvil dio varias volteretas: uno de los ocupantes salió proyectado hacia el pavimento y el otro quedó atrapado entre los restos del vehículo. Ambos murieron en el lugar.

Las autoridades viales y periciales acudieron para el levantamiento de los cuerpos. La investigación busca determinar responsabilidades por la presencia de la camioneta volcada sobre la vía y por la demora en el abanderamiento del tramo.

Medina comenzaba a consolidarse dentro del regional mexicano y la música norteña. Cantante y acordeonista, sumaba cerca de 49 mil seguidores en Instagram y más de 100 mil suscriptores en YouTube. Entre sus lanzamientos más recientes destaca el sencillo "Un Poco Más", publicado en julio.

El artista compaginaba su carrera musical con sus estudios: cursaba la licenciatura en Gestión de Negocios y Proyectos en la Universidad Tecnológica de Nayarit.

La noticia generó sorpresa en el mundo de la música regional mexicana. El cantante Régulo Caro, quien recientemente había coincidido con Medina en Tepic, lamentó la noticia en la publicación del artista. El grupo La Sessión también despidió a Olaf Rubio Merino, agradeciéndole su trabajo como ingeniero de sonido.