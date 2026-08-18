Cuida Tu Salud Mental Gratis y Desde Casa: Así Puedes Recibir Terapia Sin Costo

La Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) brinda servicios de psicoterapia en línea, que es confidenciales y sin costo, con el objetivo de tratar padecimientos como la depresión, la ansiedad y las adicciones.

Cabe destacar que este modelo de atención no es nuevo, pues la UNAM lo utiliza desde 1997, ya que permite a los usuarios recibir terapia desde su hogar, sin embargo, este modelo ha visto un incremento significativo en su demanda a raíz de la pandemia de COVID-19.

El Laboratorio de Enseñanza Virtual y Ciberpsicología (LEVyC) es la entidad encargada de coordinar estos esfuerzos. Fundado por la doctora María Georgina Cárdenas López, este espacio es pionero en México y América Latina en la aplicación de tecnología a la psicología clínica.

Actualmente, el LEVyC implementa programas para abordar diversas problemáticas, incluyendo el trastorno obsesivo-compulsivo, el miedo a hablar en público y la prevención de conductas adictivas en jóvenes a partir de los 14 años, con especial énfasis en sustancias como el fentanilo.

Además de los trastornos comunes, la oferta de salud mental gratuita incluye asesoría para víctimas de violencia, atención al estrés postraumático y tratamiento para la adicción a las redes sociales. Si requieres terapia graruita desde casa solo debes entrar a la página de LEVyC y responder un cuestionario.

Según la doctora Cárdenas, las sesiones en línea pueden facilitar que los pacientes se expresen con mayor libertad sobre temas sensibles, como ideas suicidas, hábitos alimentarios o conductas sexuales, en comparación con las consultas presenciales.

La Facultad de Psicología integra herramientas de vanguardia para mejorar la eficacia de los tratamientos. Entre las tecnologías utilizadas destacan:

Realidad Virtual: Empleada principalmente para el tratamiento de fobias y en el campo de las neurociencias.

Realidad Aumentada: Utilizada para potenciar el bienestar emocional y las terapias psicológicas.

Videojuegos: Aplicados en niños para fomentar hábitos alimenticios saludables y combatir la obesidad infantil.

Estos métodos cuentan con una evaluación científica sistemática que valida su efectividad y funcionamiento.

Los objetivos del LEVyC se centran en la investigación interdisciplinaria, combinando la psicología con la neurociencia y la informática para comprender mejor el comportamiento humano.

A nivel institucional, este modelo ha trascendido las fronteras universitarias a través de convenios con diversas universidades nacionales e internacionales en países como España, Canadá, Sudáfrica y Colombia.

Asimismo, la UNAM ha colaborado con la Secretaría de Relaciones Exteriores para brindar apoyo psicológico a migrantes en consulados de Estados Unidos, logrando asistir incluso a personas que no cuentan con habilidades de lectoescritura.

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