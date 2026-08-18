Salud

Cuida Tu Salud Mental Gratis y Desde Casa: Así Puedes Recibir Terapia Sin Costo

La Facultad de Psicología de la UNAM integra herramientas de vanguardia para mejorar la eficacia de la psicoterapia en línea

Jovenes con teléfono celularUso de celulares. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿Sabías que puedes recibir terapia gratuita y confidencial desde casa? La UNAM ofrece psicoterapia en línea. Descubre cómo la tecnología mejora tu salud mental.

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