Salud

Advierten sobre Riesgos de Usar IA como Psicólogo

La Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones informa que se debe sensibilizar a la población sobre los alcances y limitaciones de estas tecnologías

Una persona usa su celular mientras viaja en el transporte en CDMX en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoUna persona usa su celular mientras viaja en el transporte en CDMX en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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¿IA como psicólogo? Expertos advierten que no sustituye la atención profesional en salud mental. Conoce sus límites y beneficios.

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