Toma Fuerza Posible Ciclón en el Pacífico: Este Día se Puede Formar Tormenta Iselle

Organismos nacionales e internacionales meteorológicos mantienen la vigilancia de una perturbación que podría convertirse en un ciclón tropical en el océano Pacífico, donde se han formado seis tormentas y dos huracanes en lo que va de la temporada 2026.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos previó que esa perturbación se convertirá en una zona de baja presión, la cual podría dar paso a la nueva tormenta tropical Iselle en los siguientes días.

En su página web, informó que ya aumentó el porcentaje de probabilidad de que se forme el fenómeno meteorológico.

Aquí te contamos dónde se encuentra y cuándo podría evolucionar en un ciclón en el Pacífico.

Cabe señalar que en este litoral se han formado hasta el momento las tormentas Amanda, Boris, Cristina, Douglas, Elida y Hernan, así como los huracanes Fausto y Genevieve.

La temporada de ciclones inició el 15 de mayo en el océano Pacífico y concluirá el 30 de noviembre 2026. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó entre 18 y 21 sistemas con nombre.

Al brindar detalles de la perturbación, el Centro Nacional de Huracanes informó que ya hay una alta probabilidad del 80% de formación del ciclón en siete días.

Detalló que a las 05:00 horas de este martes 18 de agosto, se ubicó al sur de México.

“Se pronostica la formación de un área de baja presión a varios cientos de millas al sur de la costa del sur de México hacia el final de la semana”, dijo.

Según el NHC, “es probable que este sistema se desarrolle gradualmente a partir de entonces, y se espera que se forme una depresión tropical este fin de semana mientras el sistema se desplaza hacia el oeste-noroeste permaneciendo lejos de la costa de México”.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) también indicó en redes sociales que mantiene la vigilancia de la perturbación con posibilidad de desarrollo ciclónico.

De acuerdo con información del SMN y del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), un ciclón tropical es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central.

Se forman en aguas tropicales, cuando la temperatura es superior a los 26 grados y existe una zona de baja presión atmosférica.

Tienen una circulación organizada y definida en superficie.

En el hemisferio norte, los vientos de los ciclones tropicales giran en sentido contrario a las manecillas del reloj.

Se desarrollan en la zona de convergencia intertropical, hacia los 10° de latitud norte.

Se clasifican de acuerdo con la velocidad de sus vientos máximos en: depresión tropical, tormenta tropical y huracán.

SPB