Pronóstico del tiempo

Toma Fuerza Posible Ciclón en el Pacífico: Este Día se Puede Formar Tormenta Iselle

Organismos meteorológicos vigilan la posible formación de una zona de baja presión con potencial ciclónico; aquí, todos los detalles

Afectaciones de la tormenta Max en Guerrero, en octubre 2023. Foto: Cuartoscuro | ArchivoAfectaciones de la tormenta Max en Guerrero, en octubre 2023. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Una perturbación en el Pacífico podría transformarse en la tormenta Iselle; conoce aquí dónde se formaría el fenómeno.

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