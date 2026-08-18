Elementos de la Marina Decomisan 300 Artefactos Explosivos en Sinaloa

Elementos de la Secretaría de Marina decomisaron hoy, 18 de agosto de 2026, 300 artefactos explosivos improvisados en el estado de Sinaloa.

Los localizaron durante un operativo de vigilancia en el municipio de El Rosario, Sinaloa. El hallazgo ocurrió en las inmediaciones del poblado de Agua Verde, como parte de recorridos terrestres realizados por personal de la Armada de México para reforzar la seguridad en la zona.

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De acuerdo con información de la Secretaría de Marina, los artefactos encontrados eran de distintos tamaños. Tras su localización, los elementos navales establecieron un perímetro de seguridad para evitar que personas ajenas a la operación se acercaran al sitio.

Ante el riesgo que representaba el material, se solicitó la intervención de especialistas del equipo de Búsqueda, Localización y Neutralización de Artefactos Explosivos (BLONAE).

El personal especializado llevó a cabo las labores necesarias para deshabilitar los artefactos explosivos directamente en el lugar del hallazgo, con el objetivo de reducir posibles riesgos para la población y para los propios elementos que participaron en el operativo.

La operación fue realizada por la Secretaría de Marina, a través de la Armada de México y la Cuarta Región Naval con sede en Mazatlán, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Tras el hallazgo, la zona fue asegurada y el material explosivo fue deshabilitado en el mismo sitio por personal naval especializado.

Las autoridades federales mantienen la coordinación entre las distintas instituciones de seguridad para continuar con labores de vigilancia.

FBPT