Seguridad

Taquero Sobrevive a Ataque Armado en Veracruz; Presenta Dos Heridas de Bala

Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital

taquero es víctima de un ataque armado y resulta lesionado con dos disparos de arma de fuego en el cuerpotaquero es víctima de un ataque armado y resulta lesionado con dos disparos de arma de fuego en el cuerpo. Foto: Archivo N+

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Un taquero en Coatzacoalcos fue baleado por un sujeto que viajaba a bordo de una motociclista. La policía y la Fiscalía General del estado investigan el hecho.

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