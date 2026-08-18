Taquero Sobrevive a Ataque Armado en Veracruz; Presenta Dos Heridas de Bala

En Coatzacoalcos al sur de Veracruz, un hombre resultó gravemente lesionada de por lo menos dos impactos de arma de fuego, luego de ser atacado por un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta, en la colonia Tierra y Libertad.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Veracruz, entre Zafiro y República de Costa Rica, a unos pasos de las instalaciones del Sistema DIF Municipal, donde la víctima se encontraba al interior de su negocio dedicado a la venta de tacos.

Presuntamente un motociclista llegó hasta el lugar y disparó su armada de fuego, en por lo menos cuatro ocasiones en contra del taquero, quien resultó herido dentro de su establecimiento.

Elementos de los cuerpos de emergencia acudieron al sitio para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien posteriormente fue trasladado a un hospital de la ciudad para recibir atención médica.

La zona fue acordonada y asegurada por elementos de la Policía Municipal. Minutos más tarde del ataque se implementó un operativo en las inmediaciones para tratar de localizar al responsable. Hasta el momento no se reporta ningún detenido vinculado a este hecho de violencia.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) acudió al sitio para realizar las diligencias correspondientes e iniciar una carpeta de investigación para esclarecer estos hechos e intentar dar con el agresor que cometió dicho ataque.