Seguridad

Ataca y Deja Herido a Guardia de Seguridad en Tienda de Conveniencia en Monterrey

El presunto agresor fue detenido en el lugar de los hecho luego de agredir a cuchilladas al encargado de cuidar el establecimiento en el centro de la ciudad

Patrulla de la Policía de MonterreyEl agresor fue detenido por la Policía de Monterrey. Foto: N+

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Un guardia de seguridad fue atacado con un arma blanca en una tienda de conveniencia en Monterrey. El agresor, detenido tras el ataque, será investigado.

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