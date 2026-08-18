Ataca y Deja Herido a Guardia de Seguridad en Tienda de Conveniencia en Monterrey

Un guardia de seguridad fue atacado con un arma blanca a cuchilladas por una persona que ingresó con actitud sospechosa a una tienda de conveniencia en el Centro de la ciudad de Monterrey, Nuevo León. La agresión se registró durante la mañana del martes 18 de agosto y generó el despliegue de las autoridades de seguridad.

Elementos de la Policía de Monterrey y paramédicos se movilizaron hasta la calle Aramberri, en su cruce con la calle Jiménez, en la zona Centro. En el sitio donde ocurrieron los hechos auxiliaron al guardia de seguridad lesionado y detuvieron al presunto responsable del ataque.

De acuerdo con las primeras indagatorias, presuntamente el guardia de seguridad se hizo de palabras con el sospechoso y posteriormente pasaron a los golpes. En medio del pleito, el sujeto desconocido habría sacado un arma blanca con la que atacó al encargado de cuidar el negocio.

En su intento, por darse a la fuga, corrió algunas cuadras, pero fue interceptado por oficiales de la Policía de Monterrey. Mientras que el presunto agresor era llevado a las celdas municipales del Parque Alamey, el herido que tenía algunos golpes y una lesión en el rostro, provocada por el cuchillo, fue atendido en el sitio por paramédicos de la Cruz Roja.

Hasta el momento, el detenido no ha sido identificado de manera oficial por las autoridades de seguridad, pero será investigado por esta agresión. En cuanto a la víctima, se desconoce su estado de salud actual, luego de ser atacado con el arma blanca y golpeado en diversas partes del cuerpo.

Con información de Raymundo Elizalde | N+

SHH