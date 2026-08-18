Seguridad

Fiscalía de Tamaulipas Niega Filtración de Información en el Caso de Danna Yanina 'N'

Fiscal de Justicia de Tamaulipas habló respecto a la vinculación a proceso de la implicada en caso Dafne y negó haber divulgado datos del mismo.

Niegan Filtración de Información en el Caso de Danna Yanina 'N'Niegan Filtración de Información en el Caso de Danna Yanina 'N'. Foto: FGJ

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Danna Yanina 'N' permanece bajo custodia en Altamira mientras avanza el caso por el feminicidio de Dafne Zapata. El fiscal Govea Orozco aclara: no hubo filtración de información por la Fiscalía.

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