Fiscalía de Tamaulipas Niega Filtración de Información en el Caso de Danna Yanina 'N'

El fiscal de Justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea Orozco, se pronuncia sobre la vinculación a proceso de Danna Yanina “N”, joven de 18 años señalada por su presunta participación en el feminicidio de Dafne Zapata Quintos. Govea Orozco señaló que durante el proceso judicial se presentaron elementos para que la joven permanezca bajo resguardo en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira, mientras continúan las investigaciones y se desarrolla el procedimiento correspondiente.

"El hecho de que se encuentre vinculada a proceso conlleva que se hizo un análisis jurisdiccional al respecto y se determinó que había méritos suficientes para vincularla a proceso; la etapa de desahogo de pruebas vendrá en otro momento, de modo que veremos el avance procesal", Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Justicia de Tamaulipas

"Bueno antes de ejecutar custodialmente, había algunas medidas que tomar, como el aseguramiento para poder procesar el lugar de los hechos, pero la diligencia de cateo tiene la finalidad de localizar indicios o evidencias relacionadas con lo que se investiga", Jesús Eduardo Govea Orozco, fiscal de Justicia de Tamaulipas

El titular de la Fiscalía también aclaró que la institución no ha filtrado información relacionada con el caso; explicó que los datos que han trascendido habrían sido filtrados por terceras personas y no por la Fiscalía. También confirmó el cateo efectuado en días pasados en las instalaciones de la Academia Militarizada Marina Doenitz, situada en Ciudad Madero.