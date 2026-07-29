Mamá de Dafne Explica Sus Versiones Sobre Danna Yanina "N" y Da Detalles de Audiencia

Alejandra Quintos, madre de Dafne Zapata Quintos, explicó por qué cambió su opinión respecto a Danna Yanina "N", la joven vinculada a proceso por su presunta implicación en el feminicidio de la menor en una academia militar de Ciudad Madero, Tamaulipas.

La señora detalló temas abordados en la audiencia en que se resolvió la situación jurídica de la acusada, a quien en un inicio identificó como una víctima del plantel, al igual que su hija Dafne, de 13 años.

Previamente, emitió un comunicado afirmando que era "jurídicamente incorrecto" señalar que sus declaraciones a la prensa fueran causante de las indagatorias en contra de Danna Yanina "N". Sin embargo, compartió un video en su cuenta de Facebook para mayores precisiones.

"La investigación se sustenta exclusivamente en los datos de prueba que integran la carpeta de investigación y en las diligencias realizadas por la autoridad ministerial", posteó.

"Las propias autoridades han determinado continuar con la investigación con base en esos elementos. Hasta este momento, no existe una resolución que declare culpable a Danna Yanina; por ello, debe respetarse la presunción de inocencia y permitirse que la investigación siga su curso", agregó.

La madre de Dafne dijo que revisó la carpeta de investigación minuciosamente y cambió su postura al conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía de Tamaulipas. Sugirió que hay evidencia suficiente para responsabilizar a quien fuera alumna de la Academia Militarizada Marina Doenitz.

Aparentemente, se trató de un intento por responder a la ciudadanía que protestó a las afueras de la sede donde se desarrolló la comparecencia de la joven, detenida la semana pasada tras presentarse voluntariamente a declarar y quien previamente detalló los abusos que sufrió dentro del centro escolar.

¿Cómo cambió de opinión?

En su mensaje, Alejandra Quintos relató que durante la primera audiencia decidió abandonar la sala porque no pudo soportar escuchar la narración de los presuntos actos de tortura que, según la investigación, sufrió su hija antes de ser asesinada el 16 de julio. Indicó que solicitó a la jueza que el padre de Dafne la representara como asesor de la víctima mientras ella regresaba a su ciudad.

"Yo no soporté, como mamá, estar en la audiencia y le pedí a la juez que, por favor, parara la audiencia y asignara al papá de mi hija como mi voz", apuntó.

Posteriormente, señaló que familiares de Danna Yanina "N" se comunicaron con su madre para pedirle que grabara un video en el que expresara que la joven también era víctima de los hechos ocurridos dentro de la academia.

Con esa información, aseguró, realizó una transmisión en vivo en la que afirmó que la joven de 18 años era inocente del homicidio de su hija.

"Porque ella era una víctima más, era una inocente de la academia y de las personas que siempre le hicieron cosas horrorosas, espantosas, que yo no puedo mencionar", narró.

Sin embargo, explicó que la noche del lunes 27 de julio recibió una llamada del padre de Dafne y de su abogada, quienes le informaron que la defensa de Danna Yanina "N" había incorporado un fragmento del clip como parte de las pruebas, por lo que debía presentarse a testificar.

"Y le digo: 'Sí, yo lo hice porque los familiares le dijeron a mi mamá que lo hiciera, porque la señorita en cuestión es una víctima más'. Y yo dije: 'Si ella sufrió igual que mi hija, pues yo voy a alzar la voz por las dos'", abundó.

¿Qué pasó en la audiencia?

La señora dijo que acudió a la audiencia en Altamira, donde permaneció durante toda la sesión y escuchó los detalles de la investigación sobre la muerte de su hija, incluidos los presuntos actos de agresión y tortura que, según expuso, fueron descritos durante la diligencia.

"Me presento y me quedo toda la audiencia, donde empiezan a decir cómo murió mi hija, que era lo que yo no quería, todo lo que le hicieron: que la dejaron sin comer, que la golpearon, que la torturaron.

"Escuché todo, chequé minuciosamente esa carpeta de investigación y, desgraciadamente, hay muchas pruebas que implican a la señorita Dana Yanina", señaló.

Al concluir la audiencia, explicó ante la jueza las razones por las que había publicado el video en redes sociales y sostuvo que actuó tras la petición realizada por familiares de la joven.

"Me causó mucha consternación, pero yo dejé que pasara el uso de la voz por todas las instancias y, al final, yo, como ofendida, dije por qué hice ese video.

Indicó que, después de esa explicación, la jueza tomó una determinación y que ahora corresponde a las autoridades continuar con la evaluación del caso.

No obstante, Alejandra Quintos envió un mensaje dirigido a Danna Yanina: "Si tú eres completamente inocente, habla", expresó.

En su comunicado anterior, aseguró que su único interés es que se conozca toda la verdad sobre la muerte de Dafne y que todas las personas que tengan información relevante colaboren con las autoridades.

"Si alguien es inocente, así deberá determinarlo la investigación; y si existen responsabilidades, que se apliquen conforme a la ley. Confío en que las autoridades actuarán con imparcialidad y que la verdad saldrá a la luz", señaló.

El padre de Danna Yanina "N" confió en que su hija quedará libre y pidió el apoyo de autoridades de Derechos Humanos. En la audiencia, se aseguró que la joven fue víctima de abuso sexual en la academia militarizada y vivió un calvario durante 14 meses.

Tras ser vinculada a proceso, se determinó que permanecerá encerrada en el Centro de Ejecución de Sanciones de Altamira y se establecieron tres meses para la investigación complementaria.

Jorge "N" y Estrellita "N", director de la academia militarizada y la encargada de los menores, respectivamente, son los otros detenidos por el feminicidio de Dafne y la continuación de su audiencia inicial será el jueves 30 de julio.

ASJ