Seguridad

Mamá de Dafne Explica Sus Versiones Sobre Danna Yanina "N" y Da Detalles de Audiencia

Alejandra Quintos dijo que revisó la carpeta de investigación minuciosamente y cambió su postura al conocer las pruebas presentadas por la Fiscalía de Tamaulipas

Dafne mamáAlejandra Quintos relató que durante la primera audiencia decidió abandonar la sala porque no pudo soportar escuchar la narración de los presuntos actos de tortura que, según la investigación, sufrió su hija antes de ser asesinada. Foto: Facebook | Alejandra Quintozz.

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Madre de Dafne Zapata explica por qué ahora cree que Danna Yanina 'N' podría ser culpable. Conoce los detalles de la audiencia.

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