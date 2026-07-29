Cambio climático

Tulum Enfrenta Crisis por Recale de Sargazo y el Sector Hotelero Evalúa Medidas sin Precedente

El recale histórico de sargazo en los 90 kilómetros de costas de Tulum ha llevado al sector hotelero a evaluar cerrar establecimientos por temporadas

Sargazo en playa de Tulum, Quintana Roo.Foto: N+

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Tulum enfrenta una crisis sin precedentes: el sargazo invade sus costas y hoteles evalúan cerrar por temporadas.

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