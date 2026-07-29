Tulum Enfrenta Crisis por Recale de Sargazo y el Sector Hotelero Evalúa Medidas sin Precedente

Tulum, municipio localizado en la zona centro de Quintana Roo, enfrenta una crisis por el recale histórico de sargazo en sus 90 kilómetros de costas y que ha llevado al sector hotelero a evaluar una medida sin precedentes, cerrar establecimientos por temporadas.

Retirar diariamente toneladas de sargazo representa un gasto que, en algunos casos, ya no puede sostenerse y que recolectarlo antes que llegue a la orilla rebasa la capacidad operativa y financiera de los empresarios.

Al respecto, David Ortiz, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, indicó:

"Hay hoteles que difícilmente pueden hacer frente a sus gastos de operación, tales como nómina incluso y en ese sentido pues sí evalúan tener una operación estacional. No se ven sobrepasados por los costos del combate al sargazo"

En Tulum, hay 10 mil 800 cuartos de hotel, los de la zona costera, son los que representan mayores pérdidas, actualmente hay una ocupación que varía, algunos con el 15 al 40% y otros ya cerraron.

Ethan Lobos, prestador de servicios, asegura:

“Se puede ver que todo está café, el agua roja, rojiza, no está limpio la zona del hotel”

Este hotel cerró operaciones este año, se ubica en Punta Piedra, en la zona costera que está llena de sargazo y que llega a más de 50 metros de la orilla.

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Afectaciones

El sargazo afecta la imagen de las playas, provocó cancelaciones de reservaciones y pérdida de competitividad frente a otros destinos del Caribe.

"En Tulum sí hay hoteles que ya han cerrado, no puedo decir que sea específicamente por el sargazo, más bien deriva de la baja ocupación y la baja ocupación va ligado al sargazo", explicó David Ortiz, presidente del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano.

En la zona sur de Quintana Roo, es decir, desde Tulum hasta Xcalak en la frontera con Belice, hay 40 playas y 37 están en color rojo, de exceso de alga.

Comercios presentan pérdidas económicas, en calles hay poca gente, lo mismo en restaurantes y tiendas en la zona centro.

Nacho Coluchi, comerciante de la zona costera de Tulum, indicó:

"Lo que es enero podía hacer por día 50 mil pesos, mínimo y ahora, mil, dos mil"

Por su parte Kyara Rodríguez, una turista de Puerto Rico, señaló:

"Me ha dado sobre todo mucha pena ver cómo se están afectando los comercios y cómo está tan apago Tulum"

El sector hotelero y comercial solicitó una estrategia nacional de promoción turística y sobre todo una gestión de crisis para hacer frente al recale histórico del alga en Quintana Roo.

Con Información de Alejandro Sánchez Mézquita.

LECQ