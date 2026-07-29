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Precio del Dólar Hoy Miércoles 29 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Consulta cómo cotiza el precio del dólar para hoy, así como el tipo de cambio de FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación

DólarLos mercados reaccionan a diversos sucesos en la geopolítica mundial, como el conflicto en Medio Oriente. Foto: Cuartoscuro.

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¿Cómo está el dólar hoy? Conoce el tipo de cambio actual en México y cómo los conflictos en Medio Oriente están influyendo en su cotización.

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