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Precio del Dólar Hoy Miércoles 22 de Julio de 2026: ¿Cómo Está el Tipo de Cambio con el Peso?

Este martes, el peso mexicano tuvo una ligera ganancia en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense

El precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornadaEl precio del dólar estadounidense cambia durante toda la jornada. Foto: Reuters | Archivo

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¿Sabías que el peso mexicano se apreció frente al dólar? El tipo de cambio cerró ayer en 17.41 pesos. Conoce más sobre el impacto de la inflación en EE.UU.

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