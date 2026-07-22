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Afirman que Donald Trump Llegó a un Acuerdo Nuclear con Arabia Saudita

Tanto el actual mandatarui como el expresidente Joe Biden intentaron alcanzar un acuerdo nuclear con el reino para compartir tecnología estadounidense

Trump Arabia SauditaLegisladores estadounidenses y funcionarios israelíes han expresado su oposición a dicho plan. Foto: Reuters.

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Donald Trump llega a un acuerdo nuclear con Arabia Saudita para enriquecer uranio. ¿Qué significa esto para la región y el mundo?

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