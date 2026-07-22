Compañeros de Box Recuerdan a la Pequeña Dafne, Muerta en Academia Militar

Dafne Zapata Quintos, de solo 13 años, encontró en el box una de sus mayores pasiones deportivas, aunque llevaba aproximadamente 10 meses practicándolo, su disciplina, entrega y entusiasmo la distinguieron rápidamente entre sus compañeros.

Al respecto, Ivana Melissa, alumna de la academia de box, indicó:

"Sí era mi amiga, era una niña muy alegre muy disciplinada, le gustaba mucho dar lo mejor de ella en cada entrenamiento, ella siempre fue de hacer lo posible por las cosas que amaba, en este caso era un deporte que le gustaba mucho"

Su entrenador, Miguel Ángel Hernández González, recordó a Dafne como una alumna comprometida, perseverante y siempre dispuesta a superar cada reto, señaló que, a pesar de la intensidad de los entrenamientos, nunca mostraba señales de rendirse y enfrentaba cada sesión con determinación y el deseo de mejorar.

"Dafne se desempeñó de una manera sobresaliente ya que ella desde el día que llegó demostró muchas cualidades, sobre todo en el área de la técnica, ella avanzó muy rápido más que los niños de su edad, sobre todo siendo mujer que tienden a ser menor la cantidad de niñas que vienen a entrenar boxeo"

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Medalla y reconocimiento

Su disciplina y dedicación le permitieron participar en el aniversario de la academia de box, evento en el que obtuvo una medalla como reconocimiento a su esfuerzo y desempeño dentro del ring.

"Se llevó una medalla de segundo lugar, un reconocimiento dentro de aquí del aniversario que tuvimos aquí en el gimnasio con una misma compañera con la que participó y se desempeñó de una manera increíble, fue una pelea muy cerrada, cualquiera que estuvo ahí pudo ver que logró algo para la edad que tenía, tenía demasiado futuro", señaló Hernández.

Tras su fallecimiento, en un campamento de verano de la academia militarizada Doenitz, de Ciudad Madero, Tamaulipas, el recuerdo de Dafne permanece vivo entre quienes compartieron con ella cada momento, en el gimnasio aún están sus guantes, su medalla, playera personalizada de entrenamiento y otras pertenencias que utilizaba en cada práctica.

Con información de N+.

LECQ