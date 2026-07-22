Seguridad

Compañeros de Box Recuerdan a la Pequeña Dafne, Muerta en Academia Militar

Después de su fallecimiento en un campamento de verano, el recuerdo de Dafne permanece vivo entre quienes compartieron con ella cada momento en la academia de box

Playera de Dafne en la academia de box.Foto: N+

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Dafne Zapata Quintos, una joven boxeadora de 13 años, es recordada por su pasión y logros en el ring. Su historia conmueve a quienes la conocieron en la academia.

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