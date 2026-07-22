Internacional

Roberto Velasco y Ronald Johnson Dialogan Sobre Agenda de México y Estados Unidos

La cita ocurre después de que Sheinbaum asistiera a la Final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, invitada por Trump

México-Estados UnidosMéxico y Estados Unidos iniciaron este martes su tercera ronda bilateral de negociaciones sobre el T-MEC. Foto: SRE.

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Diálogo clave entre México y EE.UU.: Velasco y Johnson discuten la agenda bilateral. La cita sigue a la visita de Sheinbaum al Mundial 2026. Conoce los detalles.

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