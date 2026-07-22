¿Podrían Detener a Netanyahu en Nueva York? Mamdani lo Llama "Criminal" y Esto Dice del Arresto

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, ha admitido que la ciudad carece de autoridad legal independiente para arrestar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien el alcalde de ha calificado como un criminal de guerra.

Benjamin Netanyahu is a war criminal. pic.twitter.com/YRezmW6YVx — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) July 22, 2026

A través de un video que compartió en sus redes sociales hoy 21 de julio de 2026, el mandatario local aclaró que su equipo legal revisó detalladamente las vías posibles y concluyeron que un Ayuntamiento no posee jurisdicción internacional.

"Mi Gobierno ha revisado todas las vías disponibles conforme a la ley aplicable para determinar si la ciudad de Nueva York podría ejecutar la orden de arresto de la Corte Penal Internacional (CPI) si Benjamín Netanyahu viniera aquí"

Aunque reconoció que no tienen autoridad legal independiente para ejecutar esta orden.

"Sin embargo, el Gobierno federal sí la tiene, y le pido que se sume y ejecute esta orden".

Mamdani pide al gobierno federal de EUA arrestar a Natanyahu

El alcalde neoyorquino detalló que él no puede detener a Netanyahu, pero que el gobierno federal estadounidense sí, y solicitó el arresto del funcionario israelí.

Trump niega que Netanyahu sea arrestado si acude a la ONU en NY

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, "no será arrestado" en ningún lugar del país, después de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que estudia esa posibilidad si el mandatario hebreo asiste a cita de la ONU en septiembre con base en la orden de arresto emitida por Corte Penal Internacional (CPI) contra él.

"Benjamín Netanyahu no será arrestado, bajo ningún concepto ni circunstancia, mientras se encuentre en Estados Unidos", escribió Trump en un mensaje en su red Truth Social donde defendió a su estrecho aliado, que, según él, "lucha con la República Islámica de Irán", responsable de muertes de manifestantes iraníes y soldados estadounidenses.

El republicano insistió en que "los únicos que deberían ser arrestados son aquellos que condujeron a Irán a esta espiral de muerte y destrucción sin precedentes" al concluir su publicación, en la que no se refirió explícitamente a las palabras de Mamdani ni mencionó al político.

La advertencia de Trump llega después de que el demócrata socialista de 34 años dijera el sábado al diario The New York Times que está en una "conversación activa" con el Departamento Legal de la ciudad para determinar si cuenta con la autoridad para que la Policía neoyorquina detenga al mandatario.

El primer alcalde musulmán de la Gran Manzana reiteró que Netanyahu es un "criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional" en relación con lo que la ONU ha calificado de "genocidio" en Gaza.

Durante su campaña el año pasado, el joven político declaró al mismo rotativo que ordenaría el arresto de Netanyahu si este visitaba la ciudad.

Por su parte, el primer ministro israelí respondió a Mamdani afirmando que no le preocupaba su amenaza, y acusó al alcalde de apoyar a Hamás, el grupo militante palestino que controla una parte significativa de Gaza.

¿De dónde surge orden de arresto internacional contra Netanyahu?

Netanyahu, quien busca la reelección en Israel, ha asegurado que el neoyorquino busca "desviar la atención pública de sus errores".

La CPI emitió en noviembre de 2024 una orden de arresto internacional contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos contra la población palestina.

HVI