Internacional

¿Podrían Detener a Netanyahu en Nueva York? Mamdani lo Llama "Criminal" y Esto Dice del Arresto

El alcalde neoyorquino detalla que él no puede detener a Netanyahu, pero que el gobierno estadounidense sí, por lo que solicitó su arresto

¿Podrían Detener a Netanyahu en Nueva York? Esto Dice su Alcalde Zohran MamdaniEl primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

A través de un video que compartió en sus redes sociales el 21 de julio de 2026, el mandatario local aclaró que su equipo legal revisó detalladamente las vías posibles para detener a Netanyahu

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+